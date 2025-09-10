Burkina Faso Vs Égypte : « Le public était magnifique et nous a soutenus » (Georgi Minougou)

publicite

Georgi Minougou a disputé son premier match au Stade du 4-Août de Ouagadougou avec les Etalons le mardi 9 septembre 2025. En présence du public acquis à la cause de l’équipe, l’attaquant burkinabè a senti des émotions particulières.

C’est une première pour Georgi Minougou au Stade du 4 Août de Ouagadougou. L’attaquant burkinabè était titulaire lors de l’opposition entre le Burkina Faso et l’Égypte soldé par un match nul vierge (0-0). Une première mémorable pour le sociétaire des Seattle Sounders aux États-Unis.

« C’est vraiment exceptionnel et puis l’équipe a tout donné, vraiment c’est une grâce de jouer devant nos supporteurs et vraiment je pense aujourd’hui on a tout donné mais on n’a pas pu mettre le but pour sceller la victoire », s’est-il exprimé en conférence de presse d’après-match de cette rencontre de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Continuer à travailler

Cependant, les Étalons n’ont pas atteint l’objectif d’arracher les trois points comme cadeaux aux supporters. Avec ses coéquipiers, il promet de se rattraper lors des prochaines rencontres : « On va continuer à travailler et c’est ça le plus important. Le public était magnifique, vraiment ils nous ont soutenus depuis la première minute jusqu’à la dernière ».

Les Étalons seront de retour au mois d’octobre 2025 au Stade du 4 Août de Ouagadougou face à l’Éthiopie pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils sont deuxièmes de leur poule derrière l’Égypte à un pas de la qualification.