Burkina Faso Vs Égypte : « Le public était magnifique et nous a soutenus » (Georgi Minougou)

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 30 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Georgie Minougou a disputé deux rencontres avec les Etalons dont l'un au Stade du 4 Août de Ouagadougou.
publicite

Georgi Minougou a disputé son premier match au Stade du 4-Août de Ouagadougou avec les Etalons le mardi 9 septembre 2025. En présence du public acquis à la cause de l’équipe, l’attaquant burkinabè a senti des émotions particulières.

C’est une première pour Georgi Minougou au Stade du 4 Août de Ouagadougou. L’attaquant burkinabè était titulaire lors de l’opposition entre le Burkina Faso et l’Égypte soldé par un match nul vierge (0-0). Une première mémorable pour le sociétaire des Seattle Sounders aux États-Unis.

« C’est vraiment exceptionnel et puis l’équipe a tout donné, vraiment c’est une grâce de jouer devant nos supporteurs et vraiment je pense aujourd’hui on a tout donné mais on n’a pas pu mettre le but pour sceller la victoire », s’est-il exprimé en conférence de presse d’après-match de cette rencontre de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Continuer à travailler

Cependant, les Étalons n’ont pas atteint l’objectif d’arracher les trois points comme cadeaux aux supporters. Avec ses coéquipiers, il promet de se rattraper lors des prochaines rencontres : « On va continuer à travailler et c’est ça le plus important. Le public était magnifique, vraiment ils nous ont soutenus depuis la première minute jusqu’à la dernière ».

Les Étalons seront de retour au mois d’octobre 2025 au Stade du 4 Août de Ouagadougou face à l’Éthiopie pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils sont deuxièmes de leur poule derrière l’Égypte à un pas de la qualification.

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

OUEDRAOGO Envoyer un courriel il y a 30 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de OUEDRAOGO

OUEDRAOGO

Articles similaires

Burkina Faso : L’AFAB et partenaires réfléchissent à l’inclusion des personnes atteintes d’albinisme dans la justice climatique

il y a 2 heures

Carlo Acutis : L’adolescent passionné de jeux vidéos et d’informatique devient le premier saint millénaire de l’Église catholique

il y a 9 heures

Crise politique en France : Sébastien Lecornu nommé Premier ministre par Emmanuel Macron

il y a 9 heures

Fin de l’immersion patriotique des nouveaux bacheliers : La jeunesse burkinabè, fer de lance de la Révolution

il y a 20 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page