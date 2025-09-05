Après Djibouti Vs Burkina Faso (0-6) : « Nous sommes prêts pour l’Égypte », prévient Edmond Tapsoba

publicite

0 Partages Partager Twitter

Edmond Tapsoba a inscrit deux buts après la victoire des Étalons du Burkina Faso (0-6) face à Djibouti ce vendredi 5 septembre 2025 à Bissau. Pour le défenseur central burkinabè, cela montre que les Étalons sont prêts pour affronter l’Égypte.

« Actuellement, on a du potentiel devant. On fait partie des meilleures attaques de l’Afrique. On a essayé de mettre cela en pratique », estime Edmond Tapsoba après la victoire écrasante (6-0) devant Djibouti lors de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. L’ancien joueur de Salitas FC a inscrit un doublé à la 36e et la 43e minutes.

Face au petit poucet du groupe, les Étalons qui s’étaient imposés (4-1) au match aller avaient à cœur de marquer le terrain avant d’affronter l’Égypte. La rencontre est prévue se tenir au Stade du 4 Août de Ouagadougou où les Étalons n’ont plus évolué depuis cinq environs.

« Les coéquipiers, on avait tous envie. On voulait aussi démontrer qu’on allait être prêts pour le match contre l’Égypte. On s’est bien préparés », poursuit Edmond Tapsoba.

Les Étalons n’ont pas encaissé de but. Pour Edmond Tapsoba, cela est bon signe : « Moi particulièrement, j’ai été content du fait qu’on n’a pas encaissé. Cela veut dire qu’on a une défense solide aussi.

A l’attaque, on avait aussi l’habitude de marquer beaucoup de buts ». A présent, il compte se concentrer sur le prochain contre les Pharaons d’Egypte le 9 septembre qu’il appréhende avec « beaucoup de sérieux ».