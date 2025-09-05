Djibouti vs Burkina Faso (0-6): « On est restés professionnels » (Hervé Koffi)

publicite

Les Étalons du Burkina Faso se sont imposés avec la manière (6-0) face aux Requins de la Mer rouge de Djibouti le vendredi 5 septembre 2025 à l’occasion de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pour Hervé Koffi, le gardien de but, le Burkina Faso se devaient de confirmer son statut devant Djibouti en attendant l’Égypte.

Hervé Koffi a gardé ses cages inviolées. Une belle performance qui témoigne également de la solidité de la défense burkinabè. Quant à l’attaque, elle a su être à la hauteur en inscrivant jusqu’à six buts.

Après le match, Hervé Koffi a d’abord tenu à saluer la prestation de l’équipe qui a permis d’empocher les trois points de la victoire.

« J’aimerais féliciter mes coéquipiers pour leur professionnalisme. C’est vrai que sur le papier, on avait l’avantage, on pouvait dominer, mais c’est un match de foot. Ça se gagne sur le terrain et tout », a rappelé le gardien de but burkinabè qui vient de signer à Angers SCO.

Pourtant, les Étalons qui ont joué en supériorité numérique dès la 10e minute de jeu ont raté un penalty avec Dango Ouattara. Mais les joueurs ont su revenir. « On est restés professionnels jusqu’à la fin. C’est vrai qu’en début de match, on a eu l’occasion aussi de marquer. Même avec le score à la première mi-temps, on est restés pour soi-même », insiste-t-il.

Une grande fête face à l’Égypte

Après cette rencontre, les Burkinabè ont pour défi de réduire l’écart de points avec l’Égypte. La rencontre est programmée au Stade du 4 Août de Ouagadougou. Pour Hervé Koffi, il faut continuer sur cette lancée.

«On va continuer à jouer et marquer le plus vite possible. J’aimerais remercier toutes ces personnes qui ont participé à l’ouverture du stade, qui ont mis les moyens nécessaires pour qu’on puisse jouer à domicile », a salué Koffi.

Hervé Koffi connait bien le stade du 4 Août de Ouagadougou pour y avoir joué tant en championnat qu’avec l’équipe nationale. « Ça fait déjà quelques années qu’on n’a pas pu jouer devant nos supporters.

J’espère vraiment que ce 9 septembre, ça sera une grande fête. J’espère vraiment qu’on pourra le faire et fêter ensemble avec nos supporters », espère le portier burkinabè. Depuis la suspension du Stade du 4 Août de Ouagadougou en 2021…