Eliminatoires Coupe du monde 2026 | Djibouti Vs Burkina Faso : Les mentalités sont déjà prêtes à vaincre le signe indien face aux Pharaons d’Egypte

Un but et deux passes décisives, telle est la performance offerte par Cyriaque Kalou Bi Irié le vendredi 5 septembre 2025, face à Djibouti, pour le compte de la 7ème journée des éliminatoires du Mondial 2026. À l’issue du match, il a souligné que cette victoire va leur permettre de se préparer au mieux pour la rencontre du 9 septembre 2025 face à l’Égypte. Une confrontation qui sera décisive dans ce groupe A, a reconnu le sélectionneur national, Brama Traoré.

Six buts à zéro ! C’est le score du match de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 entre le Burkina Faso et Djibouti. Les Étalons ont offert une prestation de qualité.

Cyriaque Kalou Bi Irié, avec ses percées, a apporté une nouvelle dimension à cette rencontre. Interrogé, il a expliqué que ce match leur permettrait de bien aborder la confrontation contre l’Égypte.

« Je pense que nous avons été très professionnels. Nous n’avons pas négligé cette équipe et cela va nous permettre d’être prêts contre l’Égypte. Je pense aussi que c’est le plus important. Ça va être un autre niveau, avec des joueurs qui évoluent presque dans les mêmes championnats que nous. L’Égypte sera donc un adversaire de taille. C’est à nous de tout donner », a-t-il affirmé.

Du côté du sélectionneur, Brama Traoré, l’histoire commence à s’écrire après cette rencontre. Le signe indien sera vaincu au stade du 4 août à l’écouter. « C’est une bonne chose pour notre pays, car il faut reconnaître que nous avons un peuple résilient. Faire des résultats pour ce peuple, je pense que nous devons nous battre pour y parvenir.

Contre l’Égypte, on va tout donner. C’est vrai que c’est une grande équipe et que nous n’avons jamais pu la vaincre, mais nous vaincrons ce signe indien le 9 septembre s’il plaît à Dieu », a promis le coach des Étalons.

Le cap est mis sur la rencontre face aux Pharaons d’Égypte le 9 septembre 2025 à 16h GMT. En attendant, ce 6 à 0 réduit en tout cas l’écart du goal-average dans ce groupe.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24