Tentative de viol sur mineure : Un garagiste condamné à 36 mois de prison avec sursis

Le mercredi 27 août 2025, le Tribunal de grande instance (TGI) de Ouaga 1 a jugé un garagiste connu sous le pseudonyme « le Sapeur » (nom d’emprunt), poursuivi pour tentative de viol sur mineure. Les faits remontent au 6 juillet 2025.

Selon le dossier, la victime, désignée par le pseudonyme « Miss », aurait été interpellée par le prévenu devant son garage. Il l’aurait attirée à l’intérieur, contrainte à monter dans un véhicule, puis tenté de lui faire baisser son pantalon. La fillette a ensuite rapporté les faits à son père, qui a alerté la Brigade régionale de protection de l’enfance du Centre.

À l’audience, le prévenu a reconnu les faits tels que consignés à l’enquête et devant le procureur. Il a également admis qu’il ne s’agissait pas de sa première tentative d’abus sur mineure, tout en implorant le pardon du tribunal et en affirmant avoir retenu une « leçon » de sa détention provisoire.

Le ministère public a requis la requalification des faits en tentative de viol, avec une peine de sept (07) ans d’emprisonnement dont cinq (05) fermes, et une amende d’un million de francs CFA.

Après délibération, le tribunal a requalifié les faits en tentative de viol et condamné le Sapeur à trente-six (36) mois de prison, ainsi qu’à une amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA, le tout assorti de sursis.

Dans ses observations finales, le tribunal a rappelé la nécessité de maîtriser ses pulsions sexuelles et insisté sur le devoir de protéger les enfants mineurs, qui ne doivent en aucun cas devenir les victimes d’actes criminels.

Source : DCRP-MJDHR