Victoire des Étalons contre Djibouti : Brama Traoré salue la performance de Minoungou

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Étalons du Burkina Faso ont largement dominé Djibouti avant leur rencontre face aux Pharaons d’Égypte ce vendredi 5 septembre 2025. Cette performance remarquable a été possible grâce à plusieurs facteurs, notamment la présence de plusieurs jeunes joueurs dans l’équipe. Pour son premier match, Georgi Minoungou a également fait une belle prestation. C’est une performance que le sélectionneur national, Brama Traoré, a aussi saluée.

Dos au mur, Brama Traoré et son équipe n’ont plus droit à l’erreur dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans cette poule, les Étalons doivent maintenant enchaîner les victoires et espérer des faux pas. Face à Djibouti, ce vendredi 5 septembre 2025, ils ont montré cette envie de réussir. C’est ainsi que plusieurs jeunes ont participé à cet exploit (6-0).

L’un d’entre eux était Georgi Minoungou, qui joue pour le club de Seattle. Après cette bonne entrée, Brama Traoré a reconnu sa performance. « C’est avec beaucoup de plaisir que Minoungou a commencé ce soir. Il s’est donné, il nous a permis de marquer le 6ème but ce soir, je crois. Ça, c’est vraiment quelque chose à retenir ce soir. Il est vraiment cool, il est sympa et sur le terrain il montre beaucoup de choses », a déclaré Brama Traoré.

Après ce match, les Étalons peuvent toujours espérer se qualifier. Mais il faut d’abord s’imposer à domicile au stade du 4 août, le 9 septembre 2025. Parce que les Pharaons ont également décroché leurs 3 points face à l’Éthiopie (2-0).

Le 11 national est toujours deuxièmes avec 5 points de retard. Rappelons que les premiers de chaque poule sont automatiquement qualifiés au Mondial.