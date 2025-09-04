Tensions près de Tenkodogo : Maître Paul Kéré tire sur un habitant, une enquête ouverte

Le Parquet général près la Cour d’appel de Fada N’Gourma a annoncé ce jeudi 4 septembre 2025 l’ouverture d’une enquête après un incident survenu le 2 septembre 2025 à Zano, localité proche de Tenkodogo, impliquant un avocat et deux habitants.

Selon le communiqué signé par le procureur général Barnabé Compaoré, une altercation a éclaté entre Maître Kéré Paul, avocat inscrit au Barreau du Burkina Faso, et deux habitants. Au cours de l’échange, l’avocat aurait fait usage de son arme de poing, blessant grièvement l’un d’eux.

La victime, évacuée en urgence au Centre hospitalier régional (CHR) de Tenkodogo, a reçu des soins appropriés. L’incident a suscité de fortes tensions dans la population, perturbant l’ordre public, ce que le parquet a condamné « avec la plus grande fermeté ».

En concertation avec le Bâtonnier, le Parquet de Tenkodogo a été instruit de mener une enquête approfondie afin d’établir les responsabilités et de garantir le respect strict de la loi.

Dans sa déclaration, le procureur général a assuré que la justice sera rendue « de manière impartiale et diligente », tout en souhaitant un prompt rétablissement à la victime. Il a également appelé la population à la retenue et au respect des institutions compétentes.