Solidarité nationale : Le Projet Production International (PPI) équipe Faso Mêbo pour travailler de jour comme de nuit

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Projet Production International (PPI) a apporté, ce jeudi 4 septembre 2025 à Ouagadougou, un important lot de matériels à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, dont 80 tonnes de ciment et un mât d’éclairage de 8,5 KVA.

Au nom de la direction générale, le responsable commercial de PPI, Rachid Nacoulma, a expliqué que ce geste illustre « le soutien indéfectible de l’entreprise à une initiative qui traduit la volonté de bâtir et de défendre la patrie ».

Lire également 👉🏿 Roger Napo Bitoumba : Le volontaire togolais qui bâtit le Burkina Faso avec Faso Mêbo

Le don est constitué d’un mât d’éclairage de 8,5 KVA d’une valeur estimée à 10 millions de FCFA, de 80 tonnes de ciment, de 300 gilets, 300 casques et 300 gants de protection, de plusieurs poubelles, ainsi que de lampadaires solaires de 80 watts.

Selon Rachid Nacoulma, ces équipements permettront à Faso Mêbo de renforcer ses activités, y compris de nuit, grâce aux dispositifs d’éclairage. « Ce geste cadre avec notre domaine d’intervention, l’énergie, et nous avons jugé nécessaire d’apporter une contribution utile pour faciliter le travail quotidien de Faso Mêbo », a-t-il ajouté.

Lire également 👉 Les orpailleurs du Ganzourgou s’engagent pour Faso Mêbo avec un don de 400 tonnes de ciment

Au-delà de l’appui matériel, PPI a tenu à saluer les efforts du gouvernement et à remercier la population pour son engagement aux côtés des forces vives de la Nation. « Nous encourageons l’initiative du Chef de l’État et réaffirmons notre soutien, de près ou de loin, à Faso Mêbo », a conclu le représentant de la société.

Par ce geste, PPI s’inscrit dans la dynamique de solidarité nationale qui se construit autour de Faso Mêbo, présenté comme un symbole de mobilisation collective pour la défense et le développement du Burkina Faso.

Aurelle KIENDREBEOGO et Vincent SAVADOGO

Pour Burkina 24