Justice de proximité : Le Tribunal de grande instance de Nouna rouvre ses portes

Une nouvelle majeure pour les habitants de Nouna et ses environs : le Tribunal de Grande Instance (TGI) s’apprête à reprendre ses activités en son siège, après une période de délocalisation temporaire à Dédougou. Cette annonce, officialisée par un communiqué du Président du Tribunal, marque le retour complet des services judiciaires dans la ville.

La reprise effective est fixée pour le lundi 08 septembre 2025. C’est à partir de cette date que les justiciables, les professionnels du droit et l’ensemble des collaborateurs pourront à nouveau se rendre dans les locaux historiques du tribunal pour toutes les affaires juridictionnelles.

Cette décision a été communiquée par le magistrat Moussa BASSAN, Président du TGI de Nouna, dans une note officielle datée du 4 septembre 2025. Le communiqué souligne la fin de la période où les activités avaient été déplacées à Dédougou, une mesure qui avait nécessité des ajustements importants pour les usagers du service public de la justice.

Le retour du tribunal à Nouna est perçu comme un signal fort pour l’accès à la justice dans la région. Il facilitera considérablement les démarches pour la population locale, qui n’aura plus à se déplacer jusqu’à Dédougou pour les audiences et autres procédures. Cette réinstallation devrait ainsi permettre de redynamiser l’activité judiciaire et de renforcer l’état de droit au plus près des citoyens.