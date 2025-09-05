Coupe du Monde 2026 : Le Burkina Faso balaie Djibouti (6-0) avant d’affronter l’Égypte

publicite

Les Étalons du Burkina Faso ont déroulé (6-0) face aux Requins de la mer Rouge de Djibouti, ce vendredi 5 septembre 2025 à Bissau pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La rencontre s’est jouée en Guinée-Bissau, le pays de la Corne de l’Afrique ne disposant pas d’un stade homologué. Grâce à ce succès, les Burkinabè évitent de laisser filer davantage de points derrière l’Égypte, leur prochain adversaire le 9 septembre à Ouagadougou.

« Il faut commencer par écrire l’histoire face à Djibouti », avait lancé Brama Traoré le sélectionneur des Étalons pour la qualification à la Coupe du monde 2026. Ses joueurs n’ont pas tardé à répondre sur le terrain. Dès la 10e minute, une percée d’Issa Kaboré oblige un défenseur djiboutien à commettre une faute dans la surface. Penalty et carton rouge contre Yabe Siad Isman.

A dix contre onze, Djibouti savait que la soirée s’annonçait longue. Pourtant, Dango Ouattara (12e), chargé de transformer le penalty, voit sa frappe heurter le poteau gauche. Deux minutes plus tard, Mohamed Konaté tente sa chance en pivot, mais sa frappe manque de puissance. Pas de quoi ébranler la confiance burkinabè.

Le doublé de Josué Tiendrébéogo

A la 15e minute, Cyriaque Irié débloque la situation. Un passement de jambes côté gauche, une accélération tranchante et une frappe puissante qui ne laisse aucune chance au portier (0-1). Dans la foulée, Josué Tiendrébéogo (25e), déjà buteur au match aller, double la mise d’un tir bien placé.

Avec cet avantage, les Étalons se libèrent et déroulent leur football. Juste avant la pause, Edmond Tapsoba s’invite à la fête. Bien servi par Mohamed Konaté en retrait, il enroule une frappe du plat du pied pour le 3-0.

Quelques minutes plus tard (42e), le défenseur du Bayer Leverkusen s’offre même un doublé d’une demi-volée magistrale qui rebondit avant de lober le gardien (4-0). Un festival offensif conclu dès la première période.

Les Étalons gèrent en deuxième période

En deuxième période, Brama Traoré procède à des changements. Blati Touré cède sa place à Abdoul Yoda et Georgi Minougou entre à la place de Cyriaque Irié. La deuxième période se joue pratiquement dans le camp des Requins de la mer rouge. Mais les Étalons cette fois se précipitent dans le dernier geste. Toutefois, Dango Ouattara aura l’occasion de se racheter sur un coup franc à l’entrée de la surface de réparation.

Il loge le ballon dans la lucarne du portier Djiboutien (59e). En prévision du match contre Djibouti, les Étalons maintiennent la pression sans trop se livrer. Avec ce succès, les Étalons rentrent à Ouagadougou pour préparer la rencontre contre les Pharaons d’Égypte.

Dango Ouattara se rachète en transformant un penalty dans les arrêts de Jeu (6-0). Dès lors, les Burkinabè gèrent leur avance en prévision du prochain match. Mission accomplie. Les Étalons plient le match et regagnent Ouagadougou prêts à défier les Pharaons le 9 septembre au Stade.