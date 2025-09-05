L’opticien Lapaire soutient l’initiative Faso Mêbo

Le vendredi 05 septembre 2025, l’opticien Lapaire Burkina a apporté son soutien à l’initiative présidentielle Faso Mêbo en faisant don de 2 tonnes de ciment. Cette contribution est une réponse à l’appel lancé par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui invite les Burkinabè à participer à la construction du pays. 

Le 5 septembre, Lapaire Burkina a mis la main à la pâte, ou plutôt au ciment, en offrant deux tonnes de ciment pour l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Ephraïm Boris Kaboré, le responsable marketing de Lapaire Burkina, a souligné l’importance de cet engagement envers Faso Mêbo.

L’équipe de Lapaire Burkina apporte deux tonnes de ciment destinées à la construction du pays

« C’est dans la perspective de participer à la construction du pays que nous sommes là, pour apporter notre petite contribution pour accompagner cette initiative. Nous savons que notre ciment est entre de bonnes mains», Il a exprimé.

Ce geste de solidarité vise à encourager la population et les entreprises à s’unir pour le développement du pays.

«Le message que nous passons d’abord à l’endroit de la population burkinabè, c’est un appel à toute la population, hommes, femmes, jeunes, vieux, de se donner main dans la main afin qu’ensemble nous puissions répondre à cet appel de notre plus haute autorité de ce pays, le président du Faso», a lancé Ephraïm Boris Kaboré.

Ephraïm Boris Kaboré, responsable marketing de Lapaire Burkina

Le responsable marketing de Lapaire Burkina a insisté sur le fait que la construction du pays est une responsabilité collective. «Personne ne viendra construire ce pays à notre place. C’est notre pays, c’est notre patrie, c’est à nous de la construire», a-t-il fait entendre.

L’équipe de Lapaire a également participé aux travaux au siège de Faso Mêbo à Ouagadougou

Lapaire a également interpellé le secteur privé, ou les entreprises à suivre son exemple. « Comme Lapaire le fait aujourd’hui, d’autres l’ont fait dans le passé, j’appelle à continuer sur cette lancée, à se donner vraiment, à faire des dons pour qu’ensemble nous puissions réussir ce pari qui a été lancé par le président du Faso», a ajouté  Ephraïm Boris Kaboré.

Le don de Lapaire symbolise l’engagement des entreprises privées burkinabè en faveur de l’initiative présidentielle

Présente au Burkina Faso et dans huit autres pays africains, Lapaire est une entreprise de lunetterie qui a pour mission de rendre les soins de la vue accessibles et abordables pour tous.

Akim KY

Burkina 24

