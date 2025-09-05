L’opticien Lapaire soutient l’initiative Faso Mêbo

publicite

Le vendredi 05 septembre 2025, l’opticien Lapaire Burkina a apporté son soutien à l’initiative présidentielle Faso Mêbo en faisant don de 2 tonnes de ciment. Cette contribution est une réponse à l’appel lancé par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui invite les Burkinabè à participer à la construction du pays.

Le 5 septembre, Lapaire Burkina a mis la main à la pâte, ou plutôt au ciment, en offrant deux tonnes de ciment pour l’initiative présidentielle Faso Mêbo. Ephraïm Boris Kaboré, le responsable marketing de Lapaire Burkina, a souligné l’importance de cet engagement envers Faso Mêbo.

« C’est dans la perspective de participer à la construction du pays que nous sommes là, pour apporter notre petite contribution pour accompagner cette initiative. Nous savons que notre ciment est entre de bonnes mains», Il a exprimé.

Ce geste de solidarité vise à encourager la population et les entreprises à s’unir pour le développement du pays.

«Le message que nous passons d’abord à l’endroit de la population burkinabè, c’est un appel à toute la population, hommes, femmes, jeunes, vieux, de se donner main dans la main afin qu’ensemble nous puissions répondre à cet appel de notre plus haute autorité de ce pays, le président du Faso», a lancé Ephraïm Boris Kaboré.

Le responsable marketing de Lapaire Burkina a insisté sur le fait que la construction du pays est une responsabilité collective. «Personne ne viendra construire ce pays à notre place. C’est notre pays, c’est notre patrie, c’est à nous de la construire», a-t-il fait entendre.

Lapaire a également interpellé le secteur privé, ou les entreprises à suivre son exemple. « Comme Lapaire le fait aujourd’hui, d’autres l’ont fait dans le passé, j’appelle à continuer sur cette lancée, à se donner vraiment, à faire des dons pour qu’ensemble nous puissions réussir ce pari qui a été lancé par le président du Faso», a ajouté Ephraïm Boris Kaboré.

Présente au Burkina Faso et dans huit autres pays africains, Lapaire est une entreprise de lunetterie qui a pour mission de rendre les soins de la vue accessibles et abordables pour tous.

Akim KY

Burkina 24