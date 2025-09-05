Le Président du Faso adresse un message de paix et d’unité à l’occasion du Maouloud

Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l'Etat
Le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l'État, le 11 juin 2025
publicite

À l’occasion de la fête de Maouloud, marquant l’anniversaire de la naissance du prophète Muhammad (psl), le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message aux fidèles musulmans du Burkina Faso.

Dans son allocution, le Président a souhaité une bonne célébration à toute la communauté musulmane, invitant les croyants à porter le pays dans leurs prières et invocations durant cette commémoration.

« Que le souvenir de la naissance du prophète renforce notre communauté de destin pour un vivre-ensemble dans un Burkina Faso uni et de paix », a souligné le Chef de l’État.

À travers ce message, le Capitaine Ibrahim Traoré a rappelé l’importance des valeurs de solidarité, de fraternité et de cohésion sociale, particulièrement dans le contexte actuel où le pays œuvre pour la stabilité et la concorde nationale.

Il a conclu en réitérant ses vœux de « bonne fête à toutes et à tous », adressant ainsi un message d’unité et d’espérance à l’ensemble du peuple burkinabè.

