Santé oculaire : Lapaire se rapproche davantage de la population de Saaba

Désormais la population de Saaba n’aura plus besoin de se déplacer à Ouagadougou pour s’offrir des services d’un opticien. A partir du mardi 26 mars 2024, Lapaire Burkina s’installe dans cette commune rurale à travers l’ouverture d’une agence pour le bonheur de ses habitants.

Après Koulouba, Dassasgho, la Patte d’Oie, Bonheurville, Boulmiougou et Tampouy, c’est à Saaba que Lapaire installe sa 7e agence dans le Kadiogo, portant le total de ses agences à 10 à l’échelle nationale.

Située juste à côté du Café Pyramide, en face du Lycée Wend-puiré de Saaba en allant vers la préfecture, cette nouvelle agence vient répondre aux besoins de cette lunetterie d’être beaucoup plus accessible à la population.

« Saaba est un peu éloigné de nos autres boutiques. Nous avons sondé le terrain, nous avons remarqué qu’il y a une population ici qui a besoin qu’on prenne soin d’elle. C’est ce qui explique notre présence », justifie d’emblée le Cluster Manager de Lapaire Burkina-Mali, Urmez Sombo.

Selon lui, Lapaire offre des lunettes de qualité à des prix très abordables et il n’y a pas de raison que les populations de Saaba soient privées de cette opportunité.

« Nous avons constaté qu’il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de vue. Avec le développement de la technologie, les gens sont de plus en plus exposés aux écrans des ordinateurs et des téléphones et il y a aussi notre soleil qui n’arrange pas, donc ça fait que beaucoup de personnes au Burkina ont des problèmes de vue », commente le chargé marketing de Lapaire Burkina, Karim Ouédraogo.

« Malheureusement, poursuit-il, l’accès aux professionnels de la santé visuelle est très limité, d’abord en termes de coût parce que ça coûte très cher d’aller consulter un ophtalmologue, ça coûte très cher d’avoir des verres de correction ou de protection et donc nous sommes venus pour démocratiser ça en ouvrant des agences, en offrant des services gratuitement de test de vue avec la technologie de pointe, en offrant un package d’équipement (verres, montures, petites serviettes hygiéniques)».

Chez Lapaire, la recherche du confort visuel des clients est une valeur chère à l’entreprise, mais mieux, elle entend offrir les prix les plus abordables du marché à sa clientèle.

« Nous sommes conscients que les porteurs de lunettes recherchent une expertise, un confort et une qualité de produits et services mais ils sont attentifs aux prix et aux styles de montures. Et c’est sur cela que nous nous sommes focalisés pour développer notre offre », indique le service marketing de Lapaire.

Chez Lapaire, en effet, les prix commencent à 19 000 FCFA et les lunettes les plus chères sont à 119 000 FCFA. Lapaire, c’est aussi l’un des rares opticiens qui offrent des paiements en plusieurs tranches à ses clients.

La solution que nous proposons Notre offre est unique et vraiment adaptée à nos clients : → des prix justes et transparents → des lunettes ayant du style / tendances → un service client de qualité, à leur écoute → un réseau de proximité, pour faciliter l’accès aux soins optiques → des paiements flexibles

En attendant, les populations de Saaba ne boudent pas leur joie d’accueillir cette agence de Lapaire. « C’est une très bonne nouvelle pour nous de voir l’ouverture d’une agence de Lapaire à Saaba. Au lieu de se déplacer pour aller en ville (Ouagadougou) pour faire des examens, c’est mieux d’avoir une agence à côté. Ça réduit les déplacements et en plus je suis très satisfait de l’accueil», s’exprime monsieur Adabra Kossi.

Même sentiment chez Mme Adama Kéré/Diallo, l’une des premières clientes de la nouvelle agence. « Lorsqu’on avait besoin de ces genres de services, il fallait se déplacer pour aller en ville. Mais avec cette agence ici, ça nous aide beaucoup. Il y a moins de distance et on gagne en temps. L’accueil est bon et les verres sont relativement moins chers », apprécie t-elle.

A noter que Lapaire donne la possibilité à ses clients de prendre un rendez-vous pour un test de vue gratuit par téléphone ou via ses réseaux sociaux (Facebook, Instagram LinkedIn, WhatsApp au 62 64 24 69).

