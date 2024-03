Promotion de l’excellence en milieu scolaire : SITARAIL ouvre les portes des trains aux meilleurs élèves du Nahouri

publicite

En vue de promouvoir l’excellence en milieu scolaire, la Société Internationale de Transport Africain par Rail (SITARAIL) a assuré le transport des meilleurs élèves du Nahouri, pour leur sortie sur Koudougou. Le départ a eu lieu le mardi 26 mars 2024, à Ouagadougou.

Depuis le 17 novembre 2023 le train voyageur a repris service à SITARAIL. Et comme de coutume, les différents trajets suivent leurs parcours normaux. Dans son programme de ce jour 26 mars, des élèves du Nahouri étaient à bord. Forts d’une vingtaine, ils ont pris la destination de la cité du cavalier rouge pour une sortie détente. Cette initiative est de l’association pour la promotion de l’excellence en milieu scolaire du Nahouri.

« La sortie a commencé le 24 et se termine le 30 mars. Aujourd’hui, on va passer le reste du temps à Koudougou. 24 élèves prennent part à cette sortie avec 13 filles et 11 garçons. A Koudougou, on aura à visiter certains sites touristiques… Il y aura beaucoup de sites touristiques, et même les autorités », a informé Koudougou Tigassé, secrétaire général de l’association pour la promotion de l’excellence en milieu scolaire du Nahouri.

Dans sa quête permanente de promouvoir l’excellence, SITARAIL n’a ménagé aucun effort à tendre la main à l’association pour la promotion de l’excellence en milieu scolaire du Nahouri. C’est dans ce sens que la société a décidé de prendre en charge le transport de ces élèves en première classe.

« Nous saluons l’initiative de l’association pour la promotion de l’excellence en milieu scolaire qui a décidé d’offrir ce voyage aux meilleurs et excellents élèves du Nahouri. Nous avons décidé d’accompagner l’initiative parce que quand nous avons reçu le courrier nous nous sommes rendu compte que nous avons à faire à des élèves brillants qui ont besoin d’être encouragés », a indiqué Sibnoaga Alexis Ouédraogo, représentant de SITARAIL au Burkina Faso.

Pour les heureux bénéficiaires, c’est avec grande joie qu’ils voyagent dans les trains de SITARAIL. Elève en classe de 6e, Grâce Oulon prend part à cette sortie. Débordée de joie, elle ne manque pas de faire voir ses sentiments. « Ça me donne de la joie, et puis c’est ma première fois de voyager en train donc ça me donne de l’expérience ».

