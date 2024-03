Blati Touré : « Les matchs amicaux sont faits pour apprendre de nos erreurs »

publicite

Blati Touré qui a porté le brassard de capitaine des Étalons du Burkina Faso, après le match face au Niger, a tiré les leçons de ces sorties avec le nouvel entraîneur Brama Traoré.

Les résultats ne sont pas à la hauteur du standing de l’équipe nationale du Burkina Faso. Aucune victoire en deux matchs. Battus par la Libye lors du premier match amical, les Étalons souhaitaient se rattraper contre le Niger. Mais, ils ont buté sur une formation du Mena du Niger qui a contraint les poulains de Brama Traoré au match nul (1-1).

« Je pense qu’il y a quand même des points positifs après ces deux rencontres. Ce sont des matchs amicaux. Les matchs amicaux sont faits pour apprendre de nos erreurs », a commenté Blati Touré à l’issue du match contre le Niger le mardi 26 mars 2024. Le coach Brama Traoré avait manifesté son envie de voir de nouveaux joueurs à l’œuvre.

Manque d’expérience pour certains

« Ça n’a pas marché au niveau du résultat mais il y a eu quand même beaucoup de bonnes choses. Nous on va continuer à travailler et revenir mieux. On a eu des occasions qu’on n’a pas concrétisées. C’était le bon moment pour ces jeunes. Il y a le manque d’expérience mais il y a beaucoup de qualités dans ce groupe », poursuit Blati Touré.

Bien que les victoires ne soient pas au rendez-vous, Blati Touré nourrit beaucoup d’espoir pour les prochaines journées. Pour cette rencontre, Brama Traoré s’est privé de certains de ses cadres comme Hervé Koffi, Bertrand Traoré et Issoufou Dayo. « Le groupe vit très bien. C’est vrai qu’il y a beaucoup de cadres qui ne sont pas là. Mais cela n’a pas trop affecté le groupe pour autant. Je pense qu’on a bien vécu ces moments-là. On va revenir meilleurs. Il va falloir tirer des leçons », insiste-t-il.

Les prochaines sorties des Étalons sont prévues contre l’Égypte et le Cap Vert au début du mois de juin 2024. Le coach Brama Traoré devrait tout mettre en œuvre pour réussir sa mission.

