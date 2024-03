Brama Traoré : « Deux matchs amicaux, nous encaissons trois buts, ce n’est pas bien »

publicite

Avec deux matchs sans victoires, Brama Traoré se rend compte de l’immensité du chantier qui l’attend s’il veut se qualifier à la Coupe du Monde et à la CAN 2025. A l’issue des deux matchs, il a retenu les leçons.

Corriger les erreurs défensives. C’est ce à quoi Brama Traoré devrait s’attaquer. Le sélectionneur des Etalons du Burkina Faso, présenté le 11 mars 2024 n’a pas réussi ses premières sorties avec l’équipe nationale. Face au Niger, Brama Traoré a dû concéder le match nul (1-1). Après avoir mené (1-0) face au Niger avec un but du défenseur Nasser Djiga, les Etalons ont encaissé en deuxième période (1-1).

« On est entré vite dans le match. On s’est créé beaucoup d’occasions de buts. Malheureusement, on n’a pas pu scorer. Quand on a marqué, on a baissé de régime avant de reprendre. On avait demandé à l’équipe de jouer avec beaucoup de concentrations. A un moment donné, ils ont lâché un peu », analyse Brama Traoré.

Corriger les erreurs défensives

Brama Traoré ne néglige pas le niveau de l’équipe du Niger. Il reconnaît avoir eu du répondant en face. « Ils nous emmerdés par moment. Le niveau des équipes nationales africaines aujourd’hui se valent. On était venu chercher un résultat. Malheureusement ce n’est pas le cas », admet-t-il.

Le Burkina Faso avait perdu 2 à 1 contre la Libye trois jours avant. Les satisfactions lors de ces deux sorties se situent au niveau de la ligne offensive. « Il y avait du contenu. L’équipe arrive à jouer un football plus fluide qu’avant. L’équipe arrive à se créer plus d’occasions. Ce qui manque surtout, c’est surtout le plan défensif. On a deux matchs amicaux, nous encaissons trois buts. Ce n’est pas bien. C’est ce que nous devons corriger le plus rapidement possible », regrette-t-il.

Les Étalons entament les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 au mois de juin prochain respectivement contre l’Égypte et le Cap Vert.

