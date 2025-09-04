Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : « L’histoire doit commencer à s’écrire à partir du match contre Djibouti », selon Brama Traoré

publicite

Les Étalons du Burkina Faso entrent dans une semaine décisive pour leur rêve de Coupe du Monde. Après avoir dominé Djibouti 4-1 au match aller, les hommes de Brama Traoré disputent le retour ce vendredi 5 septembre à Bissau, avant de retrouver Ouagadougou et son mythique stade du 4 Août, pour un choc de haut de tableau contre l’Égypte.

Avec 11 points au compteur, le Burkina Faso occupe la 2ᵉ place du groupe A, derrière l’Égypte (15 points). Un retard que les Étalons espèrent réduire, voire combler d’abord face à Djibouti puis face à l’Égypte à Ouagadougou.

« Ce qu’on peut retenir de ce regroupement, c’est surtout l’harmonie au sein de l’équipe nationale aujourd’hui. Et ça, c’est important. Les joueurs s’acceptent mieux qu’hier. Nous devons continuer dans le même sens pour que notre équipe nationale puisse grandir davantage et écrire son histoire », analyse Brama Traoré, le sélectionneur des Etalons après la séance d’entraînement de ce jeudi 4 septembre.

Les Étalons n’ont pas leur destin en main. En attendant d’affronter l’Égypte, l’équipe nationale du Burkina Faso doit d’abord s’imposer face à Djibouti. Pour lui, il ne faut donc pas négliger cette rencontre.

Écrire l’histoire

« L’histoire doit commencer à s’écrire à partir de ce match. Parce que si nous voulons aller en Coupe du Monde, il n’y a pas de réserve. Il faut se donner à fond à chaque match, à chaque minute de match. Il faut être prêt à se battre, non seulement pour notre peuple, mais également pour nous-mêmes, pour les joueurs et pour les familles. », développe le sélectionneur.

Pour les qualifications à la Coupe du monde, seuls les premiers de chaque groupe se qualifie. Les quatre meilleurs 2e de ces éliminatoires doivent passer par des matchs de barrage. Mais, qu’il s’agisse d’une qualification directe ou via les barrages, l’objectif de décrocher un billet pour la Coupe du monde 2026.

« Si nous voulons aller en Coupe du Monde, l’important, c’est d’y être. Et il faut se donner les moyens. C’est le collectif, on veut gagner ce match », conclu Brama Traoré qui espère faire mieux que lors du match aller.