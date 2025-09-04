Djibouti Vs Burkina Faso : « On ne peut pas parler de la Coupe du Monde sans passer par ce match » (Bertrand Traoré)

C’est ce vendredi 5 septembre 2025 à 16 heures que les Étalons du Burkina Faso affrontent Djibouti pour la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. A l’issue de l’entraînement ce jeudi, Bertrand Traoré est revenu sur l’objectif qui est de remporter la victoire.

A l’issue de l’entraînement, le capitaine des Étalons s’est montré confiant avant d’aborder le match. Après un premier stage à Ouagadougou, le numéro 10 des Étalons rassure : « On est prêts. On s’est bien préparés. Il y avait une bonne intensité dans les séances. Je pense que tout le monde est prêt, que ce soit physiquement ou mentalement, pour ce match. Oui, c’est très important ».

Les Étalons sont deuxième du groupe derrière l’Égypte qui compte cinq points d’avance à quatre journées de la fin des qualifications. Le Burkina Faso affrontera l’Égypte le 9 septembre prochain. Mais avant, il faudra remporter la victoire face à Djibouti qui a décidé de jouer ce match retour à Bissau.

Gagner à tout prix

« On ne peut pas parler de la Coupe du Monde sans passer par ce match. Maintenant, on le sait tous, on n’a pas notre destin en main. Nous, on veut gagner tous les matchs et à la fin, on verra ce qui va se passer. Et ça passe par ce match de demain (ndlr. vendredi 5 septembre) », explique Bertrand Traoré.

Logiquement, les Etalons du Burkina Faso sont favoris. Mais, Bertrand Traoré ne s’attarde pas sur le classement FIFA. Mais, le capitaine est conscient qu’il faut gagner le match sur le terrain.

« Sur le plan africain, sur le classement FIFA, on est forcément au-dessus de Djibouti. Et on a aussi gagné le match allé par 4 buts à 1, je pense. Voilà, c’est tout à fait normal. On peut être supérieur sur le papier. Mais un match de foot, ça se gagne après les 90 minutes », rappelle Bertrand Traoré. Pour cela, il faut souffrir, insiste-t-il : « Et pour gagner, il faut jouer, il faut courir, il faut marquer des buts. Voilà, le match, ça ne s’est pas encore joué. Il va falloir jouer demain, bien commencer le match. Et à la fin du match, il faut qu’on soit vainqueur. Et après, on pourra penser à la suite ».

Seuls les premiers de chaque groupe sont qualifiés directement pour la Coupe du Monde. Les quatre meilleurs deuxième disputeront des matchs de barrage.