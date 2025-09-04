Djibouti Vs Burkina Faso : « Tout faire pour aller chercher les trois points », selon Steeve Yago

publicite

0 Partages Partager Twitter

Steeve Yago est dans le groupe des Étalons du Burkina Faso arrivé à Bissau pour affronter Djibouti dans le cadre des 6e et 7e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. Pour Steeve Yago, les Étalons doivent éviter de commettre des erreurs.

Les Étalons s’étaient imposés (4-1) face à Djibouti au match aller des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pour la rencontre retour, l’équipe burkinabè à cinq points du leader, l’Égypte, doit tout faire pour s’imposer, selon Steeve Yago. La rencontre retour se joue ce vendredi 5 septembre 2026 à 16h00.

« Le but, c’est d’avoir une victoire pour essayer d’aborder au maximum le match au Burkina contre l’Egypte. On sait que c’est un adversaire qu’on a déjà affronté. Donc, à nous de ne pas faire d’erreurs et de ne pas tomber dans un piège, pour se donner la facilité de bien terminer ce mois de septembre », s’est-il exprimé.

Faire un bon résultat

En attendant d’affronter l’Égypte le 9 septembre 2025 les Étalons doivent éviter de perdre des points. Car tout faux pas est interdit pour la course à la qualification. Malgré le retard de cinq points devant l’Égypte, les Étalons ont toujours pour objectif de se qualifier. « Et par rapport à cet objectif, il passe par faire un bon résultat. Et c’est important pour nous. On sait que c’est une équipe qu’on a déjà battue », rappelle Steeve Yago.

Une victoire permettra aussi de se donner de la confiance en attendant de retrouver le Stade du 4 Août de Ouagadougou où les Étalons n’y ont plus rejoué depuis le 12 novembre 2020. Les Étalons s’étaient imposés face au Malawi (3-1) pour la qualification à la CAN au Cameroun.

Pour cela, les Etalons ne veulent pas se laisser distancer : « Donc, il faut qu’on réitère. Il faut qu’on reste focus, comme vous l’avez dit, pour essayer de garder le maximum de points pour aller jouer contre l’Égypte. On est à un moment de la compétition où on a bien travaillé tous ensemble, on a construit un groupe solide ».

Malgré les changements du côté de Djibouti, Steeve Yago demeure confiant. La Coupe du monde 2026 se tient aux États-Unis, au Canada et au Mexique.