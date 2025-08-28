Qualification Coupe du monde 2026 : Brama Traoré veut battre l’Égypte pour la première fois

publicite

Le sélectionneur des Etalons Brama Traoré a publié la liste des joueurs convoqués pour affronter Djibouti le 5 septembre et l’Égypte le 9 septembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur a justifié le choix des joueurs parmi lesquels la surprise Clovis Bazemo, évoluant en deuxième division en Côte d’Ivoire.

Le feuilleton Alban Lafont a animé les discussions autour de la sélection burkinabè ces dernières semaines. L’ancien gardien du FC Nantes, longtemps courtisé par le Burkina Faso, a finalement opté pour la Côte d’Ivoire. Le sélectionneur des Étalons s’est exprimé sur le dossier.

« Je pense que c’est un binational, c’est un bon gardien. Mais nous aussi, nous voulons de très bons gardiens. Je sais qu’on l’a approché à un moment donné pour qu’il puisse vraiment venir avec notre équipe nationale. Mais je n’ai pas été associé. Je ne sais pas ce qui a buté. Mais il est parti avec la Côte d’Ivoire. Je l’ai aussi vu hier. Je lui souhaite une bonne chance », a affirmé Brama Traoré le sélectionneur des Étalons du Burkina Faso.

Pour le technicien burkinabè, l’essentiel reste de bâtir une concurrence solide autour d’Hervé Koffi. « Nous allons continuer, comme on le dit, à trouver en tout cas le gardien idéal pour être la doublure de Koffi. Ce n’est pas en tout cas un documentaire concernant Alban Lafont que je ne connais pas très bien », a ajouté le sélectionneur.

Cette déclaration traduit la volonté du staff de ne pas se laisser distraire par le dossier Lafont, mais de préparer les échéances immédiates, à savoir la rencontre contre la Guinée Bissau et celle face à l’Égypte.

L’une des surprises est la présence de Clovis Bazemo sur la liste de Brama Traoré. « Nous avons eu beaucoup d’informations, beaucoup de vidéos de Bazemo Clovis, qui est un jeune gardien qui a en tout cas aidé beaucoup l’Africa Sport. Et depuis plus de six mois, nous sommes en train de visionner ses prouesses et nous pensons que c’est le bon moment », explique-t-il. Pour lui, il s’agit de le voir d’abord à l’œuvre. Toutefois, Hervé Koffi demeure le gardien numéro 1 des Etalons du Burkina Faso au vu de ses prestations selon Brama Traoré.

Après quatre ans sans jouer au Burkina Faso, les Etalons retrouveront leur public après la réouverture du Stade du 4-Août de Ouagadougou. La conférence de presse a aussi été l’occasion de rappeler l’importance de rejouer à domicile. « Nous demandons également bénédictions à tous les temples du 4 août, qu’ils puissent être un enfer pour tous nos adversaires qui se présenteront à nous. Le stade du 4 août est un stade mythique et ça fait plus de 4 ans que c’était difficile d’y accéder », rappelle le sélectionneur.

Face à l’Égypte le 9 septembre, l’ambition du staff technique est de s’imposer pour la première de son histoire contre les Pharaons et refaire le retard dans la course à la qualification « Nous devons faire en sorte que ce soit notre première victoire après la réouverture du stade du 4 août et également notre première victoire contre l’Égypte que nous n’avons jamais battue », espère Brama Traoré. Au match aller, les Pharaons s’étaient imposés (2-1) à domicile.

Faute de stade homologué, c’est en Guinée Bissau que les Étalons affronteront l’équipe de Djibouti. Pour lui la concentration est nécessaire pour être à la hauteur. « Le déplacement en Guinée-Bissau face à Djibouti demandera sérieux et concentration, car dans ce genre de match, il n’y a pas de place pour la facilité. Mais plus encore, le match du 9 septembre à Ouagadougou sera un moment historique pour notre pays », promet-il.

Conscient de la valeur de l’adversaire, il a ajouté : « L’Égypte est une grande nation de football africain que le Burkina n’a encore jamais réussi à battre. Ce sera donc l’occasion pour nous, devant notre public, de marquer un tournant et de démontrer que les Étalons ont la capacité d’écrire une nouvelle page de leur histoire », poursuit le sélectionneur. Brama Traoré a demandé le soutien du public pour faire le plein des points lors des deux rencontres au mois de septembre prochain.