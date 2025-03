Burkina Faso Vs Djibouti : « Le plus important, c’était les trois points » (Bertrand Traoré)

publicite

Les Étalons du Burkina Faso ont battu les Requins de la mer rouge de Djibouti sur la marque de 4 à 1 dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Auteur du deuxième but, le capitaine constate des déchets à corriger en attendant d’affronter la Guinée Bissau.

La suite après cette publicité

Malgré un score large (4-1) face à Djibouti, les Étalons du Burkina Faso ont eu du mal dans le jeu face à cette formation. Les Étalons n’ont pas pu déployer leur jeu comme il le fallait. « Le coach [Brama Traoré] l’avait déjà dit.

Quand on regarde sur le papier, on est forcément supérieurs. Mais, on a eu des expériences par le passé où on est parti favori avant un match. Et on s’est retrouvé à faire des contreperformances. Mais ce soir, ça dépendait de nous. On devait faire le job », a souligné Bertrand Traoré à l’issue de la rencontre.

Un adversaire accrocheur

Dans le jeu, les Étalons ont eu du mal à dérouler. En menant 4 à 0, ils ont même encaissé un but sur penalty. Ce qui ne surprend pas le capitaine : « On s’attendait à ce scénario. Un match pas avec beaucoup de rythmes, essayer de nous endormir, essayer de nous énerver. C’était de rester concentrés. On a su bien le faire ». La consigne, selon Bertrand Traoré était de démarrer la rencontre de la meilleure façon possible. Ce qu’il estime avoir réussi à faire avec un but de Josué Tiendrébéogo dès la 12e minute.

Bertrand Traoré, Mohamed Zoungrana et Franck Lassina Traoré ont inscrit les autres buts des Étalons. Mais, Bertrand Traoré est conscient que le jeu des Étalons doit s’améliorer. « Il y a toujours des choses à corriger. Il y a eu pas mal de déchets techniques dans notre jeu mais ça peut se corriger. Mais le plus important, c’était les trois points. Je pense qu’il faut retenir ceci et bien se reposer pour aller chercher les trois points en Guinée », concède-t-il.

La rencontre face à la Guinée Bissau est prévue le lundi 24 mars 2025 à 16 heures temps universel. Le Burkina Faso passe à la deuxième place du groupe avec 8 points derrière l’Égypte qui compte 13 points.

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite