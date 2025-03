Burkina Faso # Djibouti : « On a à cœur de prendre le maximum de points » (Bertrand Traoré)

publicite

Bertrand Traoré et ses coéquipiers veulent refaire le retard dans la course à la qualification à la Coupe du monde 2026. Cela passe par deux matchs capitaux à jouer contre Djibouti et la Guinée Bissau. Pour la première rencontre, ce vendredi 21 mars 2025 à 16 heures, le capitaine promet de tout donner avec ses coéquipiers pour remporter le match.

« Il y a une bonne ambiance au sein du groupe comme d’habitude. C’est un plaisir pour nous joueur et le staff de se retrouver. La plupart on est bien avant des amis. Il y a d’autres, on a grandi ensemble dans le quartier. Ça fait plaisir », constate Bertrand Traoré en conférence de presse d’avant match le jeudi 20 mars 2025 au Stade El Jadida du Maroc. Pour lui, l’équipe nationale du Burkina Faso est constitué d’un groupe d’amis, de copains et de frères. Ce qui permet de créer une bonne cohésion au sein de l’effectif des Étalons.

« Quand on se retrouve comme ça y a une grande joie. Il y a une bonne ambiance dans le groupe. En parallèle, on arrive à se mettre dedans pour bien préparer le match. La veille en général, on commence à tirer la sonnette d’alarme à la veille du match pour bien se préparer pour le match », précise Bertrand Traoré qui était en compagnie du sélectionneur Brama Traoré.

Faire preuve d’humilité

Cette fois face aux Requins de la mer rouge de Djibouti, Bertrand Traoré et ses coéquipiers bien que favoris sur le papier se veulent prudents et respectueux envers leur adversaire. « Les Burkinabè sont humbles. Dans le football d’aujourd’hui, il y a des exemples qui l’ont montré.

Il ne faut jamais se mettre dans la tête qu’on est plus grand que l’adversaire. L’équipe de Djibouti est une bonne équipe qui cherche à faire son chemin. Nous aussi, on est une équipe humble qui cherche à gagner des titres », a quand même prévenu Bertrand Traoré.

Il rêve avec ses coéquipiers de disputer les phases finales de la Coupe du monde 2026. En retard au classement puisque devancé par l’Egypte, la Sierra Léone et la Guinée Bissau, les Etalons se doivent à tout prix de s’imposer. « Le match va se jouer sur 90 voire 95 minutes.

On va se concentrer sur nous-mêmes. On sait qu’on n’est pas bien parti sur ces éliminatoires. On s’ait qu’on a laissé partir des points. On a à cœur de prendre le maximum de points possibles et cela commence par le match de demain (ndlr. Aujourd’hui vendredi) », commente Bertrand Traoré. Le capitaine et ses autres coéquipiers devraient jouer cette rencontre sans Edmond Tapsoba, blessé.

Tout donner pour l’équipe

Sur le plan personnel, Bertrand Traoré promet de se battre pour faire gagner l’équipe : « Je le dis à chaque fois que je réponds à l’équipe nationale, je me sens prêt. Je vais donner ce qu’il faut à l’équipe pour ramener les trois points ». La rencontre face à Djibouti est prévue à 16 heures temps universel.

Après cela, les Etalons rejoignent la Guinée Bissau pour le match de la sixième journée. En plus de Djibouti et la Guinée Bissau, le Burkina Faso partage le même groupe avec l’Éthiopie et la Sierra Leone. Les premiers de chacun des neufs groupes se qualifient directement pour la Coupe du monde 2026 prévue au Canada, en Mexique et aux Etats-Unis. Une dixième place de qualification est possible à la faveur des barrages internationaux.

