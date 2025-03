Éliminatoires Coupe du monde 2026 : « On va corriger les erreurs » (Brama Traoré)

publicite

C’est une victoire bonne pour la relance à la course des qualifications pour Brama Traoré et les Etalons du Burkina Faso. Face à Djibouti, les Étalons ont repris la deuxième place du groupe en s’imposant par 4 à 1. Même si le jeu laisse à désirer, Brama Traoré retient la victoire et promet de corriger certains déchets constatés.

« C’était un match à couteau à double tranchant. C’est une équipe [Djibouti] que les gens minimisent un peu. Ce match nous tenait à cœur quand même pour récoler dans le classement. Donc, on est contents de cette victoire », s’est exprimé Brama Traoré en conférence de presse d’après match ce vendredi 21 mars 2025 à Al Jadida (Maroc). C’était à l’issue à la rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 face à Djibouti. Les Étalons ont remporté la victoire (4-1).

Les Étalons ont ouvert très vite le score grâce à Josué Tiendrébéogo (12e min). Ce qui a permis aux Étalons d’aborder le match avec plus de confiance. Mais, dans le jeu, les Étalons n’ont pas convaincu le public. Brama Traoré explique : « En première mi-temps, on a su dérouler pour ouvrir le score et aggraver par la suite. Après, on a mis le pied sur le ballon parce qu’il y a deuxième match dans trois jours, parce qu’il ne fallait pas tout donner dans ce match. Seule la victoire était plus importante pour nous. On a su le faire ».

Des détails techniques à corriger

La victoire acquise et le classement amélioré, les Étalons doivent enchainer pour ne pas laisser filer l’Égypte, première du groupe avec 13 points et qui compte 5 points d’avance. Pour cela, les Étalons doivent se montrer plus convaincants, notamment face à la Guinée Bissau battue par la Sierra Léone.

« Il y a des détails sur le plan technique qui n’ont pas été comme on voulait. Mais on va travailler davantage pour corriger ces petites lacunes », promet Brama Traoré. Cependant, il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Le sélectionneur des Etalons tire des enseignements de la composition de son équipe face à Djibouti.

« Le point de satisfaction était le milieu de terrain. Nous avons joué avec deux milieux de terrains offensifs. En quelque sorte, c’est leur baptême de feu parce qu’ils ont été à la hauteur pour moi. Ils ont été présents dans la phase et l’animation offensive. L’un a marqué. Ça c’est important. Je crois qu’on va continuer à travailler et à renforcer le potentiel », poursuit-t-il.

Le milieu de terrain était occupé par Saidou Simporé, Josué Tiendrébéogo et Mohamed Zoungrana. Les Etalons affrontent la Guinée Bissau le lundi 24 mars 2026 à 16 heures. La Guinée Bissau avait tenu en échec le Burkina Faso au match aller (1-1).

