Montée des couleurs de la Place d’Armes de Ouagadougou: Les Forces Armées Nationales dans une dynamique de poursuite des opérations de reconquête du territoire

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ce 04 septembre 2025 s’est tenue, à la base aérienne 511, la cérémonie mensuelle de montée des couleurs de la place d’armes de Ouagadougou, sous la présidence du Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), le Général de Brigade Moussa DIALLO.

Le CEMGA a confié que les opérations de reconquête du territoire se poursuivront dans une dynamique de consolidation des acquis engrangés ces derniers mois.

Saluant la bravoure et la détermination des forces combattantes, il a réitéré l’appel à la vigilance et surtout à garder l’initiative du terrain contre les groupes terroristes.