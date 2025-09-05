Communiqué | FASO LOTO 5/90 – TIRAGE “KOUNANDIA” – Mercredi 03 Septembre 2025

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 12 secondes
0 Moins d’une minute
publicite
🎟️ Tirage N° 2025/105
Numéros gagnants : 72 – 4 – 65 – 62 – 85 🎉
🍀 La chance continue de sourire aux joueurs du Faso Loto !
👉 Ne manquez pas le prochain tirage, jouez sur 🌐 www.fasoloto.bf ou chez nos vendeurs ambulants.
Faso Loto – Le rendez-vous de la chance !
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans – Jouez responsable
❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 12 secondes
0 Moins d’une minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Coupe du Monde 2026 : Le Burkina Faso balaie Djibouti (6-0) avant d’affronter l’Égypte

il y a 32 minutes

L’opticien Lapaire soutient l’initiative Faso Mêbo

il y a 1 heure
Maouloud ou Mouloud à la Grande Mosquée de Ramatoulaye

Le Président du Faso adresse un message de paix et d’unité à l’occasion du Maouloud

il y a 8 heures

ABCA : Le cinéma burkinabè en route vers de nouveaux sommets

il y a 10 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page