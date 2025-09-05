Communiqué | FASO LOTO 5/90 – TIRAGE “KOUNANDIA” – Mercredi 03 Septembre 2025
Tirage N° 2025/105
Numéros gagnants : 72 – 4 – 65 – 62 – 85
La chance continue de sourire aux joueurs du Faso Loto !
Ne manquez pas le prochain tirage, jouez sur www.fasoloto.bf ou chez nos vendeurs ambulants.
Faso Loto – Le rendez-vous de la chance !
Jeu interdit aux moins de 18 ans – Jouez responsable
