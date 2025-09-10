Burkina Faso : L’AFAB et partenaires réfléchissent à l’inclusion des personnes atteintes d’albinisme dans la justice climatique

L’Association des femmes albinos du Burkina (AFAB), en partenariat avec Cbm Irlande, a organisé un atelier de formation sur la justice climatique au profit d’acteurs public et privé. La cérémonie officielle d’ouverture est intervenue ce mercredi 10 septembre 2025 à Ouagadougou. Ledit atelier s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation sur l’inclusion des personnes atteintes d’albinisme.

Selon Maïmouna Déné, présidente de l’Association des femmes albinos du Burkina (AFAB), le présent atelier de formation a lieu au regard de l’impact du fort ensoleillement sur les personnes atteintes d’albinisme, de l’insuffisance de l’implication des personnes atteintes d’albinisme ou de l’insuffisance de la prise en compte de l’albinisme dans l’action climatique au Burkina Faso.

Elle a en effet expliqué que la personne atteinte d’albinisme est beaucoup dépendante de son environnement. Par conséquent, dit-elle, l’inclusion des personnes atteintes d’albinisme dans la justice climatique est plus qu’une question d’actualité.

« Il est un appel à l’action et un cri de reconnaissance, un plaidoyer pour que jamais nul ne soit laissé pour compte », a-t-elle indiqué.

Mariam Zagré, la Directrice de la protection et de la promotion des personnes handicapées, a réitéré le propos de la présidente de l’AFAB sur l’inclusion des personnes atteintes d’albinisme dans la justice climatique.

« La justice climatique, telle que nous la concevons aujourd’hui, ne saurait être atteinte sans l’implication effective et équitable de tous les groupes vulnérables y compris les personnes atteintes d’albinisme », a-t-elle déclaré.

Elle a, de facto, invité les participants à aborder les travaux avec rigueur, ouverture et engagement pour qu’au sortir de l’atelier ils puissent répartir avec des recommandations concrètes, réalistes et surtout applicables dans les différentes sphères d’action.

Quatre modules devraient donc ponctuer l’atelier si l’on en croit Mahamoudou Sawadogo, formateur. « Nous allons commencer avec le module introductif, qui porte sur la justice climatique. En plus de ce module, nous aurons un module, qui porte sur les questions de vulnérabilité ; la sensibilité des personnes atteintes d’albinisme dans un contexte de changement climatique et nous allons terminer avec les démarches idoines pour pouvoir aller vers l’inclusion des personnes atteintes d’albinisme dans les actions climatiques », a-t-il fait savoir.

Pour rappel, l’atelier, de 24 heures, vise à informer et à renforcer les capacités des différents acteurs sur les enjeux de la justice climatique et à promouvoir une meilleure prise en compte des groupes vulnérables, notamment les personnes atteintes d’albinisme dans les stratégies d’adaptation et d’atténuation des effets du changement climatique.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24