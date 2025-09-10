Carlo Acutis : L’adolescent passionné de jeux vidéos et d’informatique devient le premier saint millénaire de l’Église catholique

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Église catholique a canonisé dimanche 7 septembre 2025, Carlo Acutis, un adolescent italo-britannique décédé en 2006 à l’âge de 15 ans. Passionné d’informatique et de jeux vidéos, il est désormais reconnu comme le premier saint de la génération des milléniaux.

Devant près de 80 000 fidèles réunis place Saint-Pierre, le pape Léon, premier pontife américain, a élevé Carlo Acutis à la dignité de saint aux côtés de Pier Giorgio Frassati, jeune italien mort de la polio dans les années 1920.

Né à Londres en 1991 et grandi à Milan, Carlo Acutis était surnommé par les médias italiens « l’influenceur de Dieu ». À travers des sites web multilingues documentant les miracles eucharistiques, il a mis ses compétences de programmeur au service de l’évangélisation.

« Nous l’avons surnommé le saint patron d’Internet », explique le révérend Ed Howe, curé de la paroisse Carlo Acutis de Chicago. Le Vatican le qualifie d’« Apôtre de l’Eucharistie », tandis que certains fidèles le voient comme le patron des jeunes et des programmeurs.

Sa mort, en octobre 2006, après un diagnostic brutal de leucémie, avait bouleversé des milliers de jeunes. Sa tombe vitrée à Assise, où il repose en jean, baskets Nike et sweat-shirt, attire encore aujourd’hui des pèlerins du monde entier.

Pour beaucoup, Carlo Acutis incarne une sainteté accessible. « Il jouait au foot, aux jeux vidéo, avait des chiens et des chats… mais il vivait sa foi avec intensité », souligne le révérend Howe.

Des jeunes venus du monde entier ont assisté à la canonisation. « C’est une main tendue par l’Église vers nous, les jeunes », confie Antonio D’Averio, 24 ans, programmeur italien présent sur la place Saint-Pierre.

L’événement a été célébré bien au-delà de Rome. À Chicago, la paroisse qui porte son nom a organisé un « Carlo Fest » mêlant messes spéciales, animations et temps de prière. Au Canada, des élèves de l’école Cardinal Carter en Ontario ont troqué leurs habits du dimanche pour jeans et baskets en son honneur.

« Carlo montre aux jeunes qu’on peut aimer Dieu sans renoncer à une vie pleine de joie », estime le pasteur Jerry Leroux.

Une sainteté accélérée

En moins de vingt ans, Carlo Acutis a franchi toutes les étapes vers la canonisation, un processus qui s’étend souvent sur plusieurs siècles. Son parcours a été soutenu par le pape François, prédécesseur du pape Léon, qui avait encouragé la reconnaissance de figures proches de la jeunesse et de la vie quotidienne.

Source : Radio Canada