Crise politique en France : Sébastien Lecornu nommé Premier ministre par Emmanuel Macron

En pleine tourmente politique, le président Emmanuel Macron a choisi Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées et fidèle de longue date, pour occuper le poste de Premier ministre. Il succède à François Bayrou, renversé lundi 8 septembre 2025 après l’échec du gouvernement sur le budget 2026.

Sébastien Lecornu, 39 ans, devient ainsi le septième Premier ministre de Macron, et le cinquième depuis le début de son second quinquennat en 2022, un record d’instabilité sous la Ve République. Il prendra officiellement ses fonctions mercredi 10 septembre 2025 à la mi-journée.

Dans un communiqué, l’Élysée précise que le nouveau Premier ministre devra « consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget pour la Nation et bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois ». Une tâche ardue dans une Assemblée nationale fragmentée depuis la dissolution de juin 2024.

L’ancien sénateur, réputé proche du chef de l’État, avait déjà été pressenti pour Matignon en décembre dernier, avant que Bayrou ne s’impose.

Pour Emmanuel Macron, cette nomination pourrait être la dernière tentative de stabiliser son quinquennat.

Source : La Presse Ca 

