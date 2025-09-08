France : Le gouvernement Bayrou renversé, Emmanuel Macron cherche un nouveau Premier ministre

publicite

L’Assemblée nationale française a rejeté lundi 8 septembre 2025 le projet de budget du Premier ministre François Bayrou, entraînant la chute de son gouvernement. Sur 558 députés présents, 364 ont voté contre la confiance, contre 194 pour.

François Bayrou, en poste depuis décembre 2024, remettra mardi 9 septembre 2025 sa démission au président Emmanuel Macron, désormais contraint de nommer un troisième Premier ministre en moins d’un an.

Cette nouvelle crise politique s’ajoute à l’absence de majorité claire à l’Assemblée nationale, où les blocs de gauche, de centre et d’extrême droite se neutralisent.

Marine Le Pen réclame des élections législatives anticipées, tandis que la gauche socialiste veut former son propre gouvernement. Emmanuel Macron devrait tenter de trouver une personnalité de droite ou du centre pour rallier une majorité.

La crise survient dans un climat social tendu, avec un mouvement de protestation prévu mercredi et une grève intersyndicale le 18 septembre. Par ailleurs, l’agence de notation Fitch doit évaluer la dette française vendredi, avec le risque d’une dégradation.

Dans ce contexte, Emmanuel Macron pourrait être tenté de nommer une personnalité issue de la droite ou du centre, susceptible d’obtenir un soutien élargi. Les noms de Sébastien Lecornu (Armées), Gérald Darmanin (Justice) et Éric Lombard (Économie) circulent déjà.

