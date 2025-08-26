« La France est en danger à cause du surendettement » (François Bayrou, Premier ministre)

Le Premier ministre François Bayrou a tiré la sonnette d’alarme, le lundi 25 août 2025, sur la situation financière de la France.

« Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement », a-t-il déclaré, soulignant l’impact croissant de la dette nationale. Selon lui, la dette française a progressé de 2 000 milliards d’euros en vingt ans, malgré la succession de gouvernements de tendances politiques différentes.

« Notre pays est en danger parce que nous sommes au risque du surendettement… Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement », a-t-il insisté.

François Bayrou a détaillé l’évolution de cette dette, il s’agit de 1 000 milliards d’euros entre 2005 et 2015, et 1 000 milliards d’euros supplémentaires entre 2015 et 2025.

Pour le Premier ministre, cette spirale représente une menace directe pour l’indépendance et la stabilité du pays, appelant à une prise de conscience nationale et à des réformes urgentes.

Source : TF1