Coopération : L’ambassadeur de l’Égypte fait Officier de l’Ordre de l’Étalon

En fin de mission au Burkina Faso, l’ambassadeur de la République arabe d’Égypte, Shérif Abdel Kader Abdel Latif Nada, a été élevé au rang d’Officier de l’Ordre de l’Étalon à titre exceptionnel. La distinction lui a été remise le lundi 25 août 2025 par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré.

Cette distinction honorifique, selon le ministre TRAORE est une marque de reconnaissance des plus hautes autorités burkinabè, notamment le Président du Faso Chef de l’Etat le Capitaine Ibrahim TRAORE, pour saluer l’excellence des relations entre les deux pays et l’engagement personnel de Shérif Abdel Kader Abdel Latif NADA, pour le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la République Arabe d’Egypte.

Le diplomate égyptien a fièrement accueilli cette reconnaissance et salué ce geste des autorités burkinabè à son égard.

Pour lui, cette médaille qu’il confie être la première dans sa carrière de diplomate, est un honneur personnel et pour son pays, engagé aux côtés du Burkina Faso sur de nombreux chantiers de coopération.

Après deux années passées à Ouagadougou, l’ambassadeur de la République Arabe d’Egypte, Shérif Abdel Kader Abdel Latif NADA repart dans son pays où il a été nommé chef du département Afrique centrale et de l’Ouest au sein du ministère en charge des Affaires étrangères.

Source : DRCP/MAECR-BE

