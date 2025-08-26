Présidentielle ivoirienne : Alassane Ouattara a officialisé le dépôt de sa candidature au siège de la Commission Electorale Indépendante

publicite

En Côte d’Ivoire, le chef de l’Etat, Alassane Ouattara a officiellement déposé, ce mardi 26 août 2025, son dossier de candidature à la présidentielle du 25 octobre prochain au siège de la Commission Électorale Indépendante (CEI), à Abidjan-Cocody. En présence de nombreux partisans et militants de son parti, le RHDP, Alassane Ouattara qui brigue un autre mandat a été accueilli dans une liesse populaire.

« Je viens de déposer devant la Commission électorale indépendante mon dossier de candidature à l’élection présidentielle du 25 octobre. Je l’ai fait en réponse à l’appel de mon parti, le RHDP, et à celui de nombreux Ivoiriens et Ivoiriennes qui souhaitent que nous poursuivions ensemble le chemin de paix, de stabilité et de développement que notre pays connaît depuis plusieurs années », déclaré Alassane Ouattara après la réception de sa candidature par les commissaires centraux de la CEI.

Le chef de l’Etat ivoirien a par ailleurs invité la classe politique ivoirienne à privilégier un climat de paix. « Je voudrais lancer un appel à tous nos compatriotes à préserver la paix, à rester courtois dans le débat et à nous rappeler que la Côte d’Ivoire est au-dessus de chacun de nous. Je souhaite que cette élection se déroule dans la paix et la sérénité pour la consolidation de notre démocratie et l’avenir de notre beau pays », a-t-il conclu.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Correspondant de Burkina 24 en Côte d’Ivoire