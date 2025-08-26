Qualification ligue des championnes féminines : L’US Forces armées (USFA) bat l’AS GNN
L’équipe féminine de l’Union sportive des forces armées (USFA) a battu l’AS Garde nationale du Niger (AS GNN) ce mardi 26 Août 2025 pour son entrée en compétition au tournoi de qualification de la Ligue africaine des champions de l’UFOA-B.
Salamata Koanda, à la 89e minute, a inscrit le seul but de la rencontre (1-0). Cette victoire permet à l’USFA de se qualifier déjà pour les demi-finales. L’USFA affronte pour sa deuxième sortie, l’équipe féminine de l’ASEC d’Abidjan. Les Ivoiriennes, également qualifiées s’étaient également imposées (2-1) face à l’AS Garde du Niger dans un groupe à trois équipes.
Lire aussi 👉🏿Qualification Ligue des championnes féminines : L’USFA face à l’ASEC et l’AS GNN
L’USFA et l’ASEC en attendant leur match pour désigner le leader du groupe affronteront un adversaire du groupe B parmi Bayelsa Queens FC du Nigeria, Police Ladies du Ghana, ASKO du Togo et Sam Nelly du Bénin. La prochaine sortie de l’USFA est prévue ce vendredi 29 Août 2025.
