Communiqué | L’Académie des Sotigui aux côtés du Burkina en reconstruction

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans l’élan patriotique initié par Son Excellence le Chef de l’État pour la réhabilitation de notre beau Burkina Faso, les Burkinabè, unis et fiers, se sont mobilisés pour offrir des matériaux – ciment, granite, sable et bien d’autres – afin de bâtir ensemble l’avenir de notre Nation.

Parce que les Sotigui portent en eux les valeurs de solidarité, d’unité et de fierté africaine, l’Académie des Sotigui ne saurait rester en marge de cette dynamique nationale.

C’est avec humilité et engagement que nous annonçons aujourd’hui notre contribution : 5 tonnes de ciment offertes à Faso Mèbo.

Un geste modeste mais sincère, qui traduit notre volonté de marcher aux côtés du peuple burkinabè, pour relever le défi de la reconstruction et écrire ensemble une nouvelle page de notre histoire.

Les Sotigui, toujours aux côtés de l’Afrique, toujours aux côtés du Faso.