Burkina Faso : Le Comité national d’organisation du 36e Tour du Faso officiellement installé

publicite

0 Partages Partager Twitter

C’est un rendez-vous incontournable du cyclisme africain qui s’annonce. Ce mardi 26 août 2025, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a procédé à l’installation officielle du Comité national d’organisation de la 36e édition du Tour du Faso, prévue du 24 octobre au 2 novembre 2025. La cérémonie marque le lancement des préparatifs de cette édition.

Le président de la Fédération burkinabè de cyclisme Ignace Amédé Béréwoudou est le président du comité d’organisation de la 36e édition du Tour du Faso. Le nouveau Comité national d’organisation a désormais la tâche de préparer et d’assurer le bon déroulement de la compétition.

Lire aussi 👉🏿 Tour du Faso 2024 : Le Marocain Mohcine El Kouraji succède au Burkinabè Paul Daumont

Le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Roland Somda a salué les nouveaux membres qu’il juge compétents. Il leur a demandé de travailler en tirant des enseignements des éditions précédentes.

Réussir le pari de l’organisation

Revenant sur la 35e édition, le ministre a aussi salué la contribution des forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour la bonne organisation de la compétition.

« Si le Burkina Faso a tenu le pari de la tenue effective du Tour du Faso en 2024, c’est grâce à leur vigilance constante, leur détermination et leur sacrifice quotidien », a rappelé le ministre.

Il a également lancé un appel aux partenaires encore hésitants : « Rejoignez-nous et faites confiance à ce comité, afin qu’ensemble nous puissions hisser très haut l’image d’un Burkina Faso debout et résilient ».

Le défi pour le président du comité d’organisation est de réussir l’organisation de la compétition. « Ce que j’attends, c’est surtout la réussite. C’est vrai que le ministre a salué notre travail l’année passée. Mais je demande aux membres de travailler encore plus », a lancé Ignace Amedé Béréwoudougou.

Le Tour du Faso est prévu du 24 octobre au 2 novembre 2025. Lors de la dernière édition, la compétition avait été marquée par le retrait des membres de l’Union cycliste internationale (UCI) du fait de la participation d’une équipe russe.