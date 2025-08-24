Qualification Ligue des championnes féminines : L’USFA face à l’ASEC et l’AS GNN

publicite

L’équipe féminine de l’Union sportive des forces armées tentera d’obtenir sa première qualification à la Ligue des champions féminines. Le tirage au sort a placé l’équipe burkinabè sur le chemin de l’ASEC d’Abidjan et l’AS Gendarmerie nationale du Niger (AS GNN).

L’USFA entre en compétition le mardi 26 Août 2025 à 15 heures et affronte l’AS GNN l’AS GNN. La deuxième sortie est prévue contre l’ASEC le 29 Août à 15 heures. Lors de son premier match, l’ASEC a battu l’AS GNN sur la marque de 2 à 1.

Le groupe B est constitué de Bayelsa Queens FC du Nigeria, Police Ladies du Ghana, ASKO du Togo et Sam Nelly du Bénin. La compétition se tient du 23 Août au 5 septembre 2025 à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire).