Qualification Ligue des championnes féminines : L’USFA face à l’ASEC et l’AS GNN

L'équipe féminine de l'USFA va essayer d'arracher sa qualification en ligue des champions féminine.
L’équipe féminine de l’Union sportive des forces armées tentera d’obtenir sa première qualification à la Ligue des champions féminines. Le tirage au sort a placé l’équipe burkinabè sur le chemin de l’ASEC d’Abidjan et l’AS Gendarmerie nationale du Niger (AS GNN).

L’USFA entre en compétition le mardi 26 Août 2025 à 15 heures et affronte l’AS GNN l’AS GNN. La deuxième sortie est prévue contre l’ASEC le 29 Août à 15 heures. Lors de son premier match, l’ASEC a battu l’AS GNN sur la marque de 2 à 1.

Le groupe B est constitué de Bayelsa Queens FC du Nigeria, Police Ladies du Ghana, ASKO du Togo et Sam Nelly du Bénin. La compétition se tient du 23 Août au 5 septembre 2025 à Yamoussoukro (Côte d’Ivoire).

