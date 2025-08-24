Afrobasket 2025 : L’Angola champion d’Afrique face au Mali (70-43)

publicite

Les rideaux sont retombés sur l’Afrobasket masculin 2025. Après le tournoi féminin qui a vu le sacre du Nigeria, c’est l’Angola, pays hôte qui s’adjuge le titre chez les hommes après avoir battu le Mali (68-43) ce dimanche 24 Août 2025.

Le montage était trop haut pour l’équipe du Mali ce dimanche. Après avoir éliminé la Côte d’Ivoire en quart de finale et le Sénégal en demi-finale, le Mali rêvait, qui disputait sa première finale, de réaliser un nouvel exploit face à l’Angola, revanchard. Depuis 2015, l’Angola déjà 11 fois champion d’Afrique n’avaient plus remporter de trophée depuis 2025.

Mais, les Maliens n’ont pas eu les ressources nécessaires pour dominer leur adversaire. Les Angolais se signalent dès le premier quart temps qu’ils remportent (14-10) avant de remporter le deuxième quart-temps (18-10) creusant ainsi l’écart à la mi-temps (32-20).

Les Maliens essaient de pousser au troisième quart temps (19-11) mais les Angolais solides résistent et mènent au score (51-21). Avec cet écart de 30 points, les Maliens devaient tout donner au dernier quart temps. Ils poussent. Les Angolais haussent le niveau de jeu également dans ce quart-temps (19-12) pour battre les Maliens (70-43).

Le Nigeria a remporté l’Afrobasket féminin chez les dames face au Mali.