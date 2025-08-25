CSPS de Gampèla : Des associations s’investissent contre l’insalubrité

publicite

L’Association russo-burkinabè « African Initiative » a assaini l’enceinte et les alentours du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Gampèla, le samedi 23 août 2025. Elle était accompagnée, dans son action, de l’association jeunes leaders pour le développement.

Pelles, râteaux, brouettes, houes et machettes en mains, membres de « African Initiative » et de l’association jeunes leaders pour le développement ont désherbé la cour et les alentours du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Gampèla.

« Nous sommes venu assainir le centre de santé, parce que nous savons que dans ces temps-ci, avec la pluviométrie qui est très élevée, il y a beaucoup d’herbes touffues, qui causent des maladies », a déclaré Martin Yaméogo, responsable de l’opération « Ville propre » au sein de l’association « African Initiative ». Il a, au passage, salué la forte implication des femmes dans le nettoyage, ce qui, dit-il témoigne de leur engagement.

Rasmané Kaboré, Secrétaire général de la Coordination communale des associations de la veille citoyenne de Saaba (CCAVC), a aussi salué l’activité de nettoyage, initiée par l’association russo-burkinabè. « La population, malgré ses occupations de la saison pluvieuse, a décidé d’accompagner l’association ; car tout le monde sans exception fréquente le CSPS, femmes, hommes et enfants et pour eux c’est un devoir de participer à son assainissement », a-t-il fait remarquer.

Amidou Traoré, chef de poste du CSPS de Gampèla, au nom de tous ses collègues, a remercié « African Initiative » ainsi que ses partenaires pour l’acte de salubrité. « Toute question de santé part de l’assainissement et de l’hygiène. Si cela est acquis, cela va considérablement réduire les maladies au sein de la communauté », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d’assainir les lieux en pareille saison.