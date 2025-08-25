Communiqué nécrologique | Décès de GUIRO Alimata Nadège : Remerciement et Faire-part
La grande famille GUIRO à Ingané, Posso, Ouahigouya, Titao, Ouagadougou, Bobo Dioulasso et en Côte d’Ivoire
Monsieur GUIRO Boussé Abdou, Professeur d’Economie à la retraite à Ouagadougou et son épouse GUIRO SOULAMA Elise ;
Ses frères, sœurs et enfants ;
Mme ZONGNABA née TRAORE Assita et famille ;
Les familles alliées RABO, NACANABO, TRAORE, OUEDRAOGO, ROUAMBA, PORGO, GANAME, BADINI, KANAZOE, MAIGA, KOUGORPOA
Ont la profonde douleur d’annoncer aux parents, amis et connaissances
Le décès de leur fille, nièce, sœur, tante GUIRO Alimata Nadège
Décès survenu le 23 août à Ouagadougou de suite de maladie à l’âge de 48 ans.
PROGRAMME DES OBSEQUES :
- Lundi 25 août 2025: veillée de prières à 20 heures au domicile sis au quartier Wayalguin (Ouagadougou) non loin de la Brigade de Gendarmerie côté Ouest
- Mardi 26 août 2025:
- 07 heures: levée de corps au CHU de BOGODOGO pour recueillement au domicile familial
- 10 heures : Absoute à la Chapelle Charles LWANGA suivie de l’enterrement au cimetière de TOUDBWEOGO
UNION DE PRIERES
