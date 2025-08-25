Conseil National de l’Economie Informelle du Burkina Faso : Le nouveau bureau exécutif national reçoit les bénédictions de Sa Majesté le Mogho Naaba Baongo

Le mercredi 20 août 2025, le nouveau bureau exécutif du Conseil National de l’Économie Informelle du Burkina Faso (CNEI-BF), conduit par son Président, Salifou NIKIEMA, a eu l’insigne honneur d’être reçu par Sa Majesté le Mogho Naaba Baongo.

Cette rencontre officielle avait pour objectif de présenter le nouveau bureau exécutif de la faîtière nationale de l’économie informelle du Burkina Faso ainsi que la feuille de route établie pour la nouvelle mandature.

Après les salutations d’usage et les remerciements adressés à Sa Majesté, le Secrétaire Général du CNEI-BF, Alexis ZONGO a fait une brève présentation de la structure.

Il a rappelé le rôle central que joue l’économie informelle en matière de création d’emploi et de lutte contre la pauvreté, ainsi que les acquis et les efforts en cours pour formaliser, renforcer les capacités des acteurs et améliorer les conditions de vie et de travail des acteurs de l’économie informelle.

Le Mogho Naaba a accueilli favorablement cette initiative en exprimant son soutien, ses encouragements et ses bénédictions à la nouvelle équipe dans la réalisation des objectifs, tout en soulignant l’importance capitale de l’économie informelle pour le développement socio-économique et de l’unité nationale de notre pays.

Le Conseil National de l’Économie Informelle par la voix de son Président, a réitéré au nom de tous les membres présents, ainsi que des délégations venues des treize régions, son engagement à œuvrer avec diligence, transparence et responsabilité pour le bien-être du secteur et pour contribuer activement à l’émergence d’un Burkina nouveau.

Cette audience marque ainsi une étape cruciale dans le lancement des activités de la faitière, à travers les conseils reçus de Sa Majesté.

Source : CNEI-BF