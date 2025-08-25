Basket-ball au Burkina Faso : L’AS Douane parie sur la détection de talents avec la première édition de son camp de vacances

La première édition du camp de vacances de basket-ball de l’AS Douane a pris fin le samedi 23 août 2025 à Ouagadougou. Débuté le 15 juillet 2025, ce coup d’essai a réuni plus d’une cinquantaine de jeunes âgés de 5 à 18 ans. Selon les organisateurs, l’objectif de cet événement était non seulement d’offrir une occupation saine aux jeunes pendant les vacances, mais aussi de créer une opportunité de détection de talents pour le basket-ball burkinabè.

Le basket-ball est une discipline sportive qui, au Burkina Faso, est confrontée à de nombreuses difficultés, dont une fuite des talents. Pourtant, il est un vecteur essentiel de santé, de cohésion sociale et de développement des aptitudes de la jeunesse. Conscient de ces enjeux, le club de l’AS Douane souhaite s’attaquer au problème à la racine, en agissant auprès des plus jeunes.

C’est dans cette optique que le club a organisé ce camp de vacances à Ouagadougou. Pendant plus d’un mois, les jeunes ont pu y acquérir les bases de cette discipline. Techniques de dribble, déplacements et shoots ont, entre autres, été enseignés aux participants. Pour le Président du Comité, Issa Guiré, l’idée était d’occuper les enfants tout en leur inculquant des valeurs sociales.

Les organisateurs saluent le succès du camp

Le Colonel des Douanes Ousséni Pagbeleguem, président de la section basket-ball de l’AS Douane, a souligné que ce camp de vacances a permis de mettre en lumière le basket-ball au Burkina Faso. « Je suis particulièrement fier de voir nos jeunes s’épanouir grâce à ce sport passionnant.

Que cette expérience les inspire à poursuivre leurs passions et à faire preuve de persévérance. Le sport étant un véritable vecteur de valeurs telles que le respect, la solidarité et la discipline, nous espérons qu’elles les accompagneront tout au long de leur vie », a-t-il déclaré.

Le Colonel des Douanes Ahmed Barry, qui a parrainé l’événement, a quant à lui précisé la vision de son organisation. « Dans le cadre de notre programme d’activités, nous avons tenu à organiser ce camp pour toutes les catégories. Il montre notre volonté de donner une chance aux jeunes Burkinabè talentueux qui n’ont pas l’opportunité de s’exprimer et d’être accompagnés pour que leur talent s’épanouisse », a-t-il expliqué.

À la fin du camp, tous les jeunes ont reçu des attestations de participation. La journée de clôture s’est conclue par un match de gala, une occasion pour les jeunes de mettre en pratique leurs acquis. Le comité d’organisation a émis le souhait de pérenniser cette activité.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24