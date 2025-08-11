Basket-ball au Burkina Faso : Le camp de vacances Royal Players fait le plein pour sa 4ᵉ édition

publicite

La 4ᵉ édition du Camp de Vacances Basketball, une initiative du groupe Royal Players pour promouvoir le basket-ball au Burkina Faso, a clôturé ses activités le samedi 9 août 2025 à Ouagadougou. Pendant près d’un mois, de nombreux jeunes de 4 à 20 ans ont été initiés aux bases du basket-ball, mais aussi sensibilisés à des questions sociales importantes.

Le basket-ball est une discipline sportive qui, à première vue, peut sembler simple. Pourtant, ses techniques demandent du temps et de la pratique. C’est de ce constat qu’est né le projet du groupe Royal Players. Depuis quatre ans, l’association organise ce camp de vacances pour initier les plus jeunes aux techniques fondamentales du sport. La 4ᵉ édition a trouvé son épilogue au Centre universitaire polyvalent du Burkina Faso.

Selon Aboubacar Doukouré, le promoteur de cette initiative, l’objectif principal a été d’offrir une occupation saine aux jeunes pendant les vacances, tout en promouvant le basket-ball. « L’idée, c’est d’abord l’amour du basket-ball. Nous avons aussi vu que nous pouvions profiter des vacances pour créer un cadre sain pour l’épanouissement des enfants. Notre mission est de promouvoir le bien-être et la santé des enfants à travers le basket-ball », a-t-il expliqué.

Au-delà de cet objectif, il s’est agi d’inculquer aux jeunes les bases d’un sport « un peu complexe ». « Ce camp est vraiment une occasion pour les enfants de s’initier au basket-ball, car c’est un sport qui demande beaucoup de temps et ne s’apprend pas du jour au lendemain. Nous espérons qu’ils reviendront régulièrement pour se former », a-t-il insisté avant de lancer un appel aux sponsors pour que les prochaines éditions soient accessibles à tous les jeunes du pays.

Apprendre à dribbler et à tirer, ainsi que des sessions de sensibilisation sur la santé et la sécurité routière, voilà ce dont ont bénéficié les enfants. Un grand sourire à été d’ailleurs visible sur leurs visages à la fin du camp. Armelle Kaboré, une participante, a témoigné de cela. « C’était vraiment très intéressant. J’ai appris beaucoup de choses ici. J’ai appris à dribbler, à tirer, à faire quelques schémas », a-t-elle mentionné.

Cet esprit de formation et de joie a d’ailleurs valu à l’édition le parrainage d’Alain Traoré, un ex-basketteur. Pour celui-là qui est également président de l’Association des Entraîneurs de Basketball du Burkina Faso (AEBBF), l’idée est louable. « J’ai été très honoré lorsque ces jeunes m’ont approché, car je connais l’importance de cette discipline pour l’épanouissement des enfants. Chaque enfant a un talent, et il est du devoir de la société de le faire éclore », a déclaré Alain Traoré.

En rappel, en plus du basket-ball, des sessions de sensibilisation ont été organisées sur l’hygiène et la nutrition, l’utilisation des substances psychoactives (tabac, alcool, drogues), le paludisme et la dengue, ainsi que sur la sécurité routière, notamment le secourisme et la sécurité incendie.

Royal Players est une entité de l’association AFISE dédiée à la promotion du sport comme levier de développement personnel et communautaire. Elle conçoit et met en œuvre des projets sportifs, éducatifs et citoyens à forte valeur sociale. Par ses initiatives, Royal Players vise à renforcer l’inclusion sociale, l’éducation à la santé et la cohésion communautaire à travers la pratique du sport.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24