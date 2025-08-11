« TEEG WENDE » : Elisha fait ses premiers pas dans le gospel avec un message d’espoir

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le chantre Elisha a officiellement présenté son nouveau projet musical intitulé « TEEG WENDE » le dimanche 10 août 2025 à Ouagadougou. Ce single marque ses premiers pas dans l’univers du gospel, avec pour ambition de redonner espoir à ceux qui traversent des moments difficiles.

De son vrai nom Wendlasida Elisée Bonkoungou, Elisha est issu d’une famille passionnée de musique : un père saxophoniste et une mère chanteuse. Pianiste et choriste de formation, il a choisi de se consacrer au gospel, une orientation artistique qui n’a pas été sans embûches.

« Je connais un peu le milieu de l’événementiel, car je suis moi-même dans la communication, et je ne voulais pas entrer dans ce monde-là. J’ai écrit ce projet en 2014 et c’est maintenant qu’il voit le jour. À l’époque, je luttais contre l’appel ; rien ne marchait, les portes se fermaient. Quand je me suis enfin décidé, j’ai vu beaucoup de changements », a confié l’artiste.

Le titre « TEEG WENDE » qui signifie « fait confiance à Dieu » en langue mooré, reflète une partie intime de sa vie. En période de grande épreuve, Elisha se donnait du courage en fredonnant cette chanson. Aujourd’hui, il souhaite qu’elle devienne un message d’espérance pour les autres.

« À travers ma musique, je veux dire à quelqu’un qu’il n’est pas seul. Peu importe ce que tu traverses, mets ta confiance en Dieu », affirme-t-il.

Son arrangeur, Faniel Ouédraogo, salue la profondeur du projet et la persévérance de l’artiste. « Il y avait un message qui devait passer à travers ce projet. J’ai compris qu’il devait prendre le temps nécessaire, et nous rendons grâce à Dieu. C’est un très beau projet, je vous le recommande », déclare-t-il.

Le single « TEEG WENDE » est disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement ainsi qu’en clé USB au siège de l’Église de la Mission Apostolique Temple Nouvelle Vie (EMA/TNV) à Pissy, au prix de 5 000 F CFA.

Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaire)

Burkina 24