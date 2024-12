publicite

Elijah a dévoilé « Si je trouve l’amour », un single qui annonce un nouveau chapitre dans sa carrière musicale. Accompagné d’un clip soigné, ce titre a été présenté en avant-première le 5 décembre 2024. Entouré de ses proches, l’artiste a célébré ce nouveau départ, marqué par une ambition renouvelée.

Elie Wendpenga Ouédraogo, alias Elijah, navigue entre les couloirs du droit international et les studios d’enregistrement. Tandis qu’il se forge un avenir prometteur dans le domaine juridique, sa véritable passion réside dans la musique. Fort de ses expériences en tant que choriste auprès d’artistes renommés tels qu’Amzy et Tanya, Elijah a affûté son talent et acquis une solide expérience de la scène.

Avec « Si je trouve l’amour », Elijah pose les pierres de sa carrière solo. Mélangeant les sonorités traditionnelles burkinabè à des influences internationales, l’artiste crée un univers riche et métissé. Ce single, dévoilé a aussitôt suscité un enthousiasme unanime. Fort de ce succès, Elijah prépare actuellement son premier album, un projet ambitieux qu’il compte bien dévoiler prochainement.

« Chaque morceau que je crée est unique, c’est un diamant pour moi. J’y mets tout mon cœur et mon amour. À travers Si je trouve l’amour, je partage aussi une expérience personnelle. L’amour, c’est parfois un défi. On rencontre des personnes qui ne nous aiment pas ou qui savent faire semblant. Les hommes ne sont pas toujours simples non plus.

Mais au fond, chaque être humain cherche le véritable amour. Une fois qu’on le trouve, c’est le bonheur, et cela nous donne une vision à long terme. Pour ceux qui n’ont pas encore trouvé l’amour, je prie pour que vous le trouviez, et qu’un jour, nous puissions célébrer ensemble ce vrai amour », a dit l’artiste Elijah.

Elijah a déjà brillé sur la scène internationale, remportant notamment une médaille d’argent aux 9ᵉ Jeux de la Francophonie à Kinshasa en 2023, aux côtés de Flora Paré, et étant sacré Meilleur Artiste Interprète de l’année lors des Groove Tour Awards. Ces distinctions témoignent de son immense potentiel.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

