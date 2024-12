Lutte antiterroriste : Doumbala encourage les efforts du gouvernement à travers une contribution

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les ressortissants et la population de Doumbala ont remis une contribution pour l’effort de paix, le vendredi 6 décembre 2024 au ministre de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la mobilité (MATDM), Émile Zerbo. La délégation d’une dizaine de membres a été reçue au cabinet du ministre.

La suite après cette publicité

La population de Doumbala pour “l’effort de guerre et tout ce que vous faites pour nous, a trouvé important de cotiser et de contribuer”, a lancé François Traoré, porte-parole d’un jour des ressortissants et populations de Doumbala. C’est à travers ces propos que celui-ci a remis la coquette somme de 2 millions à Émile Zerbo, ministre de l’Administration territoriale de la décentralisation et de la mobilité pour l’effort de paix. Le porte-parole a été on ne peut plus explicite sur la motivation de ce don.

Ils ont vu les efforts du gouvernement pour la sécurisation du territoire. Ils ont été témoins du déguerpissement de certains villages de leur localité par les terroristes. Puis, ils ont été aussi témoins de la réinstallation de certains villages suite aux efforts du gouvernement et des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).

Enfin, ils ont été témoins de la formation des Volontaires pour la Défense de la Patrie et leur armement pour défendre leur localité. La population et les ressortissants de Doumbala ont donc mis la main à la poche, pour contribuer à l’effort de sécurisation du territoire.

Le ministre en retour a salué l’importance de ce geste et de cette action au nom du président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré. Mais pas que, il a salué la résilience de la population de Doumbala et de ses ressortissants. “Les temps sont durs, mais comme vous l’avez dit, il y a des efforts qui sont faits, il y a des populations qui retournent dans leur zone.

Malgré (les temps durs, NDLR), vous avez pu faire une cotisation pour apporter ce que vous pouvez à l’effort de paix. Le geste à lui seul est déjà quelque chose de très important”, a salué le ministre.

Il a exhorté la délégation de Doumbala d’aller transmettre la reconnaissance du président du Faso à la population et aux ressortissants de Doumbala. “Qu’ils soient forts, parce que bientôt, la situation va s’améliorer dans tout le pays”, a terminé pour terminer Émile Zerbo.

Hamadou Ouédraogo

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite