Justice : La Cour d’Appel de Ouagadougou lance une opération spéciale de casiers vides

La Cour d’Appel de Ouagadougou a officiellement lancé, ce lundi 11 août 2025, l’opération spéciale « Casiers Vides ». Cette initiative vise à juger 1 285 dossiers, dans le but de résorber le stock d’affaires en attente de jugement.

Après le succès de la première opération qui a permis de traiter 8 185 dossiers, dans les grandes juridictions du pays, c’est autour des dossiers frappés d’appel en attente de jugement.

Selon Dieudonné Bonkoungou, directeur de la justice pénale et du sceau, l’objectif est de «débarrasser les tiroirs de cette cour d’appel de Ouagadougou, des vieux dossiers et de nouveaux dossiers qui sont en attente de jugement».

L’innovation majeure de cette opération est l’introduction du juge unique. «Avant c’était une formation collégiale c’est-à-dire que les juges siégeaient à trois pour juger un nombre de dossiers, tel que ça fonctionnait si ça continuait comme ça, ce n’était pas évident d’évacuer le stock des dossiers. Donc l’idée a été d’adopter une loi qui permet que les juges siègent à juge unique», a-t-il expliqué.

Cette nouvelle approche permet à chaque juge de traiter simultanément le nombre de dossiers qu’ils auraient traités à trois. «On se retrouve à avoir plusieurs dossiers qui sont jugés en même temps. La stratégie actuelle c’est de juger plusieurs dossiers simultanément.

Il y aura trois audiences par jour au niveau de Ouagadougou notamment deux audiences au niveau de la Cour d’Appel ici, et une audience au niveau du tribunal de Ouaga Il», a indiqué Dieudonné Bonkoungou.

Pour Désiré Sawadogo, procureur général près la Cour d’appel de Ouagadougou, cette opération est une opportunité de traiter un maximum de dossiers. «En tenant compte de la nouvelle législation qui permet à la cour de siéger à juge unique. C’est cela la particularité. Et nous avons 11 localités qui sont concernées sur les 13 juridictions du ressort de la Cour d’Appel», a-t-il souligné.

Pour rappel, plus de 64 audiences sont prévues pour cette opération, qui se déroulera jusqu’au 22 novembre 2025.