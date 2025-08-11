Turquie : Un séisme de magnitude 6,1 fait un mort et 29 blessés à Sindirgi

Un tremblement de terre d’une magnitude de 6,1 a frappé dimanche 10 août 2025 la ville de Sindirgi, dans l’ouest de la Turquie, causant la mort d’une personne et blessant 29 autres, selon les autorités turques.

Le ministre de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, dépêché sur les lieux, a indiqué qu’une femme de 81 ans avait succombé peu après avoir été extraite des décombres d’un immeuble de trois étages, où vivaient six personnes.

Les secouristes, à la recherche de survivants, lançaient des appels, « Est-ce qu’il y a quelqu’un qui entend ma voix ? », dans l’espoir de repérer toute présence humaine sous les ruines, comme l’ont montré les images diffusées par la chaîne privée NTV.

Dans les villages environnants, 16 bâtiments, dont quatre habitations et 12 immeubles désaffectés, se sont effondrés. Aucun autre décès n’a été signalé, les occupants ayant pu évacuer à temps.

Selon l’Agence turque de gestion des catastrophes (AFAD), le séisme, survenu à 19h53 heure locale, a été ressenti dans plusieurs grandes villes de l’ouest, notamment Istanbul et Izmir. Vingt répliques, d’une magnitude allant de 3,5 à 4,6, ont été enregistrées.

Au total, 319 secouristes ont été mobilisés dans la zone, et le centre d’appel d’urgence a reçu 24 signalements de dégâts. Ce nouveau drame survient deux mois après un séisme de magnitude 5,8 qui avait déjà fait une victime et 69 blessés dans le sud-ouest du pays.

Traversée par plusieurs failles sismiques, la Turquie est régulièrement touchée par de violents tremblements de terre. Le plus meurtrier de ces dernières années reste celui de février 2023, qui avait ravagé le sud-est du pays et coûté la vie à plus de 53 000 personnes.

