Match de football intergénérationnel à Zogona : Une tradition qui se perpétue

Dans une ambiance conviviale et festive, des jeunes du quartier Zogona se sont retrouvés le dimanche 24 août 2025 à Ouagadougou pour un match de football placé sous le signe de la promotion du sport, de la fraternité et de la cohésion sociale.

La rencontre, disputée en deux périodes de 30 minutes, a opposé deux équipes particulières : les plus âgés du quartier face aux plus jeunes. Dès la 14ᵉ minute, les plus âgés ont ouvert le score avant de creuser l’écart grâce à deux autres buts inscrits à la 42ᵉ et à la 49ᵉ minute.

Les plus jeunes, malgré leurs efforts, n’ont pu réduire le score qu’à la 58ᵉ minute, offrant un score final de 3-1 en faveur des aînés.

Une tradition vieille de plus de 20 ans

Pour Télespore Evariste Kaboré, doyen du quartier et membre de l’organisation, ce match dépasse le cadre sportif. « Le match de ce jour correspond vraiment à une tradition. Depuis plus d’une vingtaine d’années, nous avons l’habitude d’organiser, à l’occasion des vacances, cette rencontre entre grands frères et petits frères.

Quand ceux de la diaspora rentrent au pays, c’est l’occasion de se retrouver. Aujourd’hui, c’est une tradition qui a été répétée et respectée. Nous prions Dieu de nous donner chaque année la force de revenir, fraterniser à travers le sport. À l’issue de ce match, il y a de la joie, pas de bagarre, tout s’est passé dans un esprit de fraternité », a-t-il indiqué.

Il a souligné par ailleurs le rôle fédérateur de Zogona. « C’est vrai que la tradition a commencé ici (Zogona) , car nous étions élèves et étudiants ensemble. Mais aujourd’hui, certains viennent même de Saaba ou d’autres quartiers. Zogona demeure le quartier fédérateur où l’on se retrouve pour renouveler cet esprit de fraternité », a-t-il précisé.

Landry Somda, représentant des jeunes et porte-parole, insiste sur l’importance de perpétuer cette coutume. « Ça fait des années que ça dure. Nous, on était tout petits quand nos aînés ont commencé. Aujourd’hui, nous perpétuons la pratique et nous espérons que nos petits frères prendront le relais. C’est quelque chose de très positif.

Cette activité nous rassemble chaque année dans une dynamique d’unité et de cohésion sociale. Certains viennent même de la diaspora, mais nous nous retrouvons tous à Zogona », a-t-il salué.

Avec humour, il a reconnu la supériorité de leurs aînés. « Je pense que nous, les jeunes, nous étions plus rouillés que les anciens. Mais c’est surtout l’expérience qui a fait la différence. Les anciens font courir le ballon, tandis que les jeunes courent derrière le ballon », a-t-il déclaré.

Le public, composé de riverains et de passionnés de ballon rond, a vibré au rythme des actions, dans une ambiance de fraternité.