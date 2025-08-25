Ouagadougou accueille « Ecomove », un nouvel acteur de la mobilité et de la livraison

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ecomove, une nouvelle entreprise de transport et de livraison qui promet de transformer le quotidien des habitants, a lancé officiellement ses activés le samedi 23 août 2025 au Burkina Faso. Basée dans le 6e arrondissement de Ouagadougou, à Cissin, Ecomove se présente comme un partenaire de la modernité et de l’emploi pour la jeunesse locale.

Ecomove se donne une double mission de rendre la mobilité accessible à tous et optimiser les services de livraison. Son approche se veut complémentaire à ce qui existe déjà, avec un accent mis sur la fiabilité, la ponctualité et la proximité.

« Ecomove ne vient donc pas pour remplacer ou s’opposer à ce qui existe déjà. Nous venons plutôt pour apporter notre pierre à l’édifice, pour enrichir cet écosystème par notre approche», a indiqué Faridatou Kaboré, chargée des relations externes de l’entreprise Ecomove.

L’offre de services est pensée pour répondre aux besoins concrets des Burkinabè. Les taxis seront disponibles du lundi au jeudi de 8h à 21h, et en continu le week-end, 24h/24. « L’ambition est de démocratiser ce service, que ce ne soit pas seulement un luxe réservé à quelques-uns, mais une possibilité pour l’étudiant, le commerçant, le fonctionnaire, ou toute personne ayant besoin de se déplacer en toute sécurité et confort», a expliqué Faridatou Kaboré.

Le service de livraison, quant à lui, fonctionnera tous les jours de 9h à 21h, avec une promesse d’efficacité pour les commerçants et les ménages.

L’innovation d’Ecomove repose en partie sur son modèle tarifaire. La chargée des relations externes de l’entreprise, a précisé que les coûts seront facturés via une application mobile, garantissant une transparence pour les clients.

«L’application dira au client combien ça va coûter. Pour les livraisons également, c’est en fonction des quartiers, des localités», a-t-elle précisé. L’objectif dit-elle, est de s’adapter aux réalités du terrain sans dépasser la marge établie, évitant ainsi tout mécontentement.

Le projet a été salut par des autorités. Le représentant du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Arnaud Nouffe, a salué une initiative qui selon lui, «va contribuer non seulement à offrir des opportunités économiques aux jeunes, mais également à répondre aux enjeux actuels de développement durable».

Cette vision est partagée par le président de la délégation de l’arrondissement 6, qui a qualifié Ecomove d’entreprise «supérieure, créée par un Burkinabè, pour améliorer la mobilité des Burkinabè et qui va employer les Burkinabè».

Akim KY

Burkina 24