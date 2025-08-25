Football au Burkina Faso : Le bilan de saison réussi de Focus Sport Benfica Campus

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le centre de formation de football Focus Sport Benfica Campus a fait le bilan de ses activités le dimanche 24 août 2025. De son ascension en deuxième division aux différentes performances et trophées remportés, notamment au Qatar, ce club de la région d’Oubri (anciennement Plateau-Central) a établi les bases de ses perspectives. Il ambitionne de compter parmi les grands clubs du football burkinabè dans les années à venir.

Fondée en 2023, ayant débuté ses activités en 2024, l’Académie Focus Sport a dressé le bilan de sa saison 2024-2025 ce dimanche 24 août 2025, à Ouagadougou. Selon son fondateur, Izouma Sidibé, le bilan est satisfaisant au regard des résultats obtenus. L’équipe s’est en effet qualifiée en deuxième division avec 15 points d’avance.

« Nous avons commencé la saison en octobre. Très vite, nous avons joué la Coupe de la Ligue (5 matchs/5victoires), que nous avons remportée à Ziniaré. Nous avons ensuite joué la Coupe du Faso, où nous sommes malheureusement sortis prématurément. Nous avons par la suite joué le championnat régional où nous sommes sortis vainqueurs, puis nous avons enchaîné avec le championnat national », a déclaré Izouma Sidibé.

Au vu de ce parcours et de la participation à une compétition au Qatar, le fondateur de l’Académie a qualifié la saison de « réussite totale ». « Nous avons terminé premiers avec 15 points d’écart sur notre concurrent direct. C’est pour vous dire que c’est une saison réussie et que nous avons atteint nos objectifs. L’objectif ultime était de monter en D2, et nous l’avons fait », a-t-il ajouté.

L’Académie a déjà commencé les préparatifs pour présenter une équipe compétitive dans cette nouvelle division. « Nous avons déjà entamé les réunions. Nous avons identifié les postes à pourvoir et sommes sur le marché des transferts. Notre équipe est très jeune, pour la plupart, c’est leur première saison. Nous avons donc besoin de joueurs plus expérimentés pour renforcer l’effectif », a précisé Izouma Sidibé.

Ce bilan a été fait au cours de l’Assemblée Générale du centre. La journée a également été l’occasion de célébrer ces acquis par des festivités. L’Académie accueille des joueurs de plusieurs catégories. Dans ses perspectives, elle prévoit de se pencher sur les moins de 13 ans, catégorie qui ne sera pas en internat conformément aux règlements.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24